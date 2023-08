Omega lança relógio que celebra um ano até aos Jogos Olímpicos Paris 2024

A 26 de julho de 2024, as atenções vão estar todas voltadas para Paris, onde decorrerá a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Foi a pensar nessa contagem decrescente para esse momento desportivo histórico que a OMEGA (Cronometrista Oficial dos Jogos Olímpicos) resolveu lançar um novo relógio.

O relógio de 42 mm tem um toque dourado e estará disponível exclusivamente nas Boutiques OMEGA na cidade anfitriã, Paris. A Edição Especial Seamaster Diver 300M "Paris 2024" foi minuciosamente desenvolvida como uma homenagem exclusiva aos Jogos da XXXIII Olimpíada. Esta edição dos Jogos Olímpicos marcará a 31ª vez que a OMEGA desempenha o papel vital de Cronometrista Oficial, algo que acontece desde 1932.

O relógio de edição limitada. Foto: Omega

O modelo foi fabricado em aço e ouro Moonshine™ de 18K. Sendo uma peça dedicada aos Jogos Olímpicos, o uso do ouro é algo essencial e, ao mesmo tempo, uma alegoria às tão cobiçadas medalhas pelas quais todos os atletas se esforçam. O ouro surge, então, na luneta do relógio, que apresenta uma escala de mergulho estruturada a laser em relevo positivo e um único ponto de Super-LumiNova às 12 horas.

O mostrador é gravado a laser e produzido em cerâmica branca, com um acabamento mate com ondas polidas em relevo positivo. Na indicação da data localizada às 6 horas, a OMEGA utilizou com mestria a tipografia Paris 2024 para inscrever os números em preto, enquanto o ponteiro central dos segundos exibe de forma discreta o logótipo Paris 2024.

A caixa desta edição especial. Foto: Omega

O fundo da caixa comemorativa exibe um medalhão em ouro Moonshine™ de 18K aplicado, com o distintivo elemento do emblema Paris 2024, polido sobre um fundo gravado a laser. Estes elementos são perfeitamente complementados pelas palavras "Paris 2024" estampadas e pelos icónicos anéis olímpicos, que são espelhados e polidos numa estrutura fosca. Detalhes que fazem toda a diferença num relógio que se quer que dure uma vida e que sirva para trazer à memória momentos felizes.

No pulso, o relógio pode ser usado de diferentes formas. A bracelete é em aço e possui o novo sistema patenteado Quick Change da OMEGA, que permite ao seu portador facilmente trocá-la por outra bracelete mais pessoal. É o caso da a bracelete de borracha Quick Change, disponível em azul, branco ou encarnado, e da bracelete NATO especialmente dedicada a Paris 2024.