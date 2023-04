A rotina intensiva de Mark Wahlberg que o faz acordar às 3h30 da manhã

Existem dois tipos de pessoas: as que acordam cedo e as que se deitam tarde. Mark Wahlberg faz parte do primeiro grupo - se considerarmos que "de manhã" é antes do nascer do sol. Sim, quando meio mundo está ainda de olhos fechados, na cama, a descansar, o ator já está de pé, preparado para dar início a mais um dia.

Com o despertador a tocar entre as 3h30 e as 4h da manhã, o protagonista de Ted (2012) levanta-se e, sem comer nada, avança para as primeiras tarefas do dia. "Começo sempre com um pequeno momento de oração e, depois, tomo as minhas vitaminas", revelou ao Wall Street Journal. "Antes, tinha o hábito de tomar o pequeno-almoço, mas agora faço jejum intermitente. Não como, simplesmente vou treinar", explicou, acrescentando que foi o seu amigo Ari Emanuel, CEO da Endeavor, quem lhe apresentou esta dieta.

Deste modo, é apenas às 12h que o ator e empresário faz a primeira refeição do dia. "O período perfeito para mim é entre o meio dia e as 18h", contou, referindo-se ao espaço de tempo em que se alimenta. "Durante cinco dias por semana faço 18 horas de intermitência", clarificou. Nos restantes dias esta janela temporal pode diminuir, reduzindo-se até entre as 12 e as 14 horas, quando os treinos são mais intensos.

A hora de voltar para a cama é às 19h30, depois do trabalho pronto e de um passeio até ao lago, onde aproveita para nadar ou fazer um jogo de golfe, sempre que possível.

Esta rotina era ainda mais intensa em 2018, ano em que Mark partilhou, nas redes sociais, o passo a passo de um dia normal. Na altura, acordava às 2h30 e, até às 13h, já tinha praticado exercício físico, rezado, comido três vezes, passado tempo com a família, enviado e-mails e feito uma série de reuniões e chamadas de trabalho.

Quando os seus seguidores se aperceberam deste regime tão rígido e frenético, reagiram ativamente nas suas redes sociais. Contudo, Mark esclareceu que é mais produtivo e criativo nas primeiras horas do dia e que ter uma rotina consistente ajuda-o a manter "níveis de produtividade ótimos".

Como é que consegue sair da cama de madrugada? "O grande segredo é ir para a cama cedo", contou à Men’s Health. "Eu tenho mulher e quatro filhos, por isso, se quero integrar algum golfe ou outra atividade, tenho de acordar antes de todos os outros", acrescentou.