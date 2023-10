Viajar sem malas. Companhia aérea lança programa de aluguer de roupa

Fazer e desfazer malas é capaz de ser das piores experiências da modernidade. Antes da modernidade não se faziam malas? Certamente que sim, mas, ou todos os nossos bens cabiam numa trouxa, ou tínhamos um exército de serviçais que tratavam de tudo sem que tivéssemos de mexer um dedo. Isto de termos liberdade financeira para viajar com alguma frequência e por prazer, mas de, ao mesmo tempo, termos de lidar com a nossa própria bagagem é uma coisa recente. E é horrível. Nenhuma viagem às Caraíbas melhora pelo facto de, no regresso, termos pilhas de roupa para lavar e arrumar. Finalmente, uma companhia aérea decidiu fazer alguma coisa: a Japan Airlines acaba de lançar o Any Wear, Anywhere – um serviço de empréstimo de roupa para que os passageiros possam ir de viagem só com o telemóvel numa mão e o passaporte na outra.

O novo serviço estará disponível para turistas estrangeiros e pessoas que viagem em negócios, e que tenham o Japão como destino. Curiosamente, o objetivo principal não é poupar tempo aos viajantes, mas a sustentabilidade: um avião menos carregado gasta menos combustível. Por outro lado, os responsáveis da Japan Airlines não puderam deixar de reparar que, nas suas viagens, as pessoas fazem escolhas locais, não só em termos de alojamento, como é óbvio, mas também na comida e até nos produtos de beleza. Mas a roupa continua a vir de casa.

Para aderir a este serviço basta entrar no site da Any Wear, Anywhere, ir à página "rental options" e selecionar o kit que melhor se adequa à estação e ao propósito da visita. Os preços vão de 25,95 a 45,95 euros, em função do número de peças. E há, inclusivamente, roupa para crianças. O que não há é sapatos – fica o aviso. Depois, basta introduzir o número da reserva e a morada do hotel e, quando lá chegar, terá um saco de roupa limpa e engomada à sua espera. Quando for tempo de regressar, deixa a roupa ao cuidado do hotel e é tudo. Todos os itens de vestuário disponíveis para alugar são obtidos a partir de stocks excedentários de lojas e de roupas em segunda mão, promovendo a economia circular.

O serviço estará a funcionar à experiência até agosto do próximo ano, para que a Japan Airlines tenha oportunidade de perceber se é algo que interessa aos clientes, e se há um efeito de redução das emissões de dióxido de carbono resultante da diminuição do peso do avião. E estamos a falar de valores consideráveis. De acordo com informações no site da iniciativa, num voo entre Tóquio e Nova Iorque, menos 10 quilos de bagagem equivale a uma redução de 7,5 quilos de dióxido de carbono – uma quantidade, dizem eles, equivalente a não usar o secador de cabelo durante 78 dias. Um último conselho: não se esqueça da roupa interior.