Liderança no trabalho não é só mandar, revela um recrutador

Apresentar-se como um líder, tanto no CV como numa entrevista, pode ajudá-lo a conseguir o emprego que procura, ou até mesmo a subir de cargo. Andrew Fennell, antigo recrutador em Londres e fundador da StandOut CV, explica num artigo da Forbes americana, que a comunicação é a qualidade mais importante a ter.

Como seres humanos, esta é a base da nossa atividade, precisamos de comunicar para manter as nossas relações com os outros e no trabalho, isto não fica para trás. Esta qualidade engloba várias competências-chave, incluindo a oralidade, a audição, a escrita e a comunicação visual, sendo por isso a qualidade mais importante de um bom líder. Se não houver uma boa relação entre as pessoas num trabalho, as coisas podem correr muito mal rapidamente, explica o especialista.

Com isto, entramos numa outra vertente importante – as competências interpessoais. Segundo Fennell, isto é "utilizado para formar e manter relações significativas no local de trabalho". Por outras palavras, é importante construirmos relações saudáveis com as pessoas do trabalho, mas também com os clientes e consumidores.

A resolução de problemas é o terceiro aspeto realçado, pois esta é uma habilidade essencial em grande parte das funções, mas quando se ocupa uma posição de liderança, torna-se ainda mais vital. Quando os líderes abordam problemas de forma segura e regular, é provável que as suas equipas depositem maior confiança neles e se sintam mais à vontade em procurá-los em momentos críticos.

Fennel indica ainda a capacidade de tomar decisões: é também uma particularidade importante a ter num líder. O ex-recrutador reforça ainda que "ser capaz de tomar decisões demonstra confiança e responsabilidade, bem como a capacidade de ponderar a informação fornecida e de agir, mesmo que isso signifique correr um risco calculado. Mas, mais do que isso, ser um líder não significa apenas tomar decisões, mas também apoiar.

O último aspeto referido no artigo é a delegação, ou seja, a capacidade que um líder tem em atribuir tarefas à sua equipa e colegas. Isto demonstra que reconhece a impossibilidade de fazer tudo sozinho e que apresenta também uma boa gestão do tempo, outra competência importante que os empregadores procurarão num bom candidato.