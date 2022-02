7 coisas em que os milionários investem as suas fortunas

O segredo para enriquecer? Bons investimentos. A verdade é que existe uma mão cheia de opções onde gigantes como Jeff Bezos, Bill Gates ou Elon Musk investem a sua fortuna, de acordo com o site de finanças MoneyTalkNews.

Em primeiro lugar estão os títulos monetários, como Certificados ou Obrigações do Tesouro. Quando compramos estes títulos de dívida nacional, significa que estamos a emprestar dinheiro ao Estado e que este, por sua vez, garante o pagamento dos juros e o reembolso do capital investido.

O mercado imobiliário e os fundos de ações são também opções populares. Por um lado, investir no mercado imobiliário é uma forma fácil de se adquirir um rendimento estável, embora a longo prazo, tal como com a compra de ações. Por outro lado, o reembolso do capital investido em hedge funds é geralmente de curto prazo.

Longe da Bolsa, há quem prefira investir em matérias-primas e objetos, desde ouro a automóveis vintage ou obras de arte.

Por fim, temos as criptomoedas, ou seja, moedas digitais. De acordo com a GQ espanhola, foi assim que seis dos novos homens mais ricos dos Estados Unidos criaram a sua fortuna. Estamos a falar de Sam Bankman-Fried, Brian Armstrong, Cameron e Tyler Winklevoss, Fred Ehrsam e Jed McCaleb.