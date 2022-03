Três hábitos que o estão a impedir de fazer dinheiro

Formas eficazes de ter sempre dinheiro , claro, e investir em bons negócios . Pela internet fora há um número quase infinito de artigos que lhe ensinam truques de como poupar, bem sabemos. Porém, esses mesmos artigos deixam de parte alguns conselhos cruciais neste "jogo". De acordo com o site MoneyTalkNews, citado pela GQ espanola, existem três hábitos que todo o mortal comum pratica e que, surpresa, lhe estão a fazerEm primeiro lugar, pedimospara comprar produtos cujo preço está a cair rapidamente (a única exceção aqui, segundo os especialistas, são as casas). Óbvio que por vezes não existe outra solução, mas é de evitar ficar a dever ao banco se a compra nao for essencial. O problema que se segue está instrisecamente ligado ao primeiro:. Se estiver em apuros e não tiver dinheiro de parte seja onde for, numa conta bancária secundária ou debaixo do colchão, será obrigado a recorrer a empréstimos para pagar o que precisa, sempe com juros incluidos, certo?Por fim, devemos. Uma das principais regras para o sucesso é não gastar além das suas possibilidades. Um automóvel ou telemóvel topo de gama não deveriam ser razão suficiente para se endividar.