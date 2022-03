O maior roubo de criptomoedas da história

É hoje líder de um dos países mais poderosos do mundo, mas nem sempre foi assim. Nasceu em outubro de 1952, em Leninegrado, hoje São Petersburgo. Durante o percurso académico, ingressou no Partido Comunista da União Soviética, onde ficou até à sua ilegalização. Com 23 anos obteve o diploma do curso de Direito e integrou os serviços secretos KGB. Foi nomeado vice-presidente do gabinete presidencial russo em 1997. Dois anos depois alcançava o cargo de primeiro ministro e, passadas duas décadas, ainda se mantém no poder. Tem atualmente 70 anos.