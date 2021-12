Estes são os hábitos que diferenciam os milionários do resto do mundo

Para além do gigantesco poder de compra, o que é que distingue os milionários do resto da população? Foi isto que o investigador Tom Corley foi tentar descobrir. Para o efeito, Corley entrevistou 233 indivíduos ricos e 128 pessoas com poder de compra normal e comparou os seus estilos de vida. Os resultados foram publicados no relatório Rich Habits Study, segundo a GQ espanhola.

A primeira descoberta do investigador é que os dois grupos de voluntários apenas partilham 85% dos 1440 minutos que um dia tem. Ou seja, durante 20 horas todos os indivíduos praticam as mesmas tarefas: trabalhar, dormir, estar com a família, tomar banho, e outras semelhantes. A diferença encontra-se nas restantes 4 horas do dia (240 minutos), em que aqueles com mais dinheiro optam pelas seguintes atividades:

Quase 80% gasta uma hora em educação

Todos os dias, os ricos passam pelo menos uma hora do dia a aumentar os seus conhecimentos e competências, estejam relacionados com a sua carreira ou não.

Mais de 80% dos ricos passam uma hora a sonhar acordado

Segundo os dados de Corley, os milionários passam 60 minutos do dia em "atividades de definição de sonhos", em que imaginam o que querem alcançar e os passos necessários para tal.

Quase 90% passa 30 minutos a construir relações sociais

Os dados afirmam que os indivíduos ricos gastam meia hora a construir e fortalecer relações com outras pessoas, através do que Corley denominou de "chamadas de eventos de vida". Ou seja, simples chamadas telefónicas em dias de aniversários, casamentos, velórios, etc. Segundo o investigador, estes atos têm um grande impacto na vida das pessoas, tornando-se memórias inesquecíveis.

Quase 100% pratica 30 minutos de desporto por dia

Para além de ajudar na perda de peso, o exercício físico é uma ótima maneira de descontrair e reduzir o stress. A maior parte dos voluntários com grande poder de compra pratica cardio seja a andar a pé, a correr, a nadar, a remar ou a andar de bicicleta.

100% gasta algum tempo em atividades de lazer

Como todos nós, também os milionários tiram algum tempo do seu dia para relaxar. Contudo, a pausa nunca ultrapassa os 60 minutos.