Os 10 milionários que mais enriqueceram em 2021

Foi 2021 um bom ano em termos financeiros? Depende a quem perguntar. Segundo a revista Forbes, dos 2660 multimilionários do mundo, 1800 são hoje mais ricos do que eram há praticamente um ano. Aliás, houve quem tenha aumentado a sua fortuna em centenas de milhões de dólares.

O primeiro nome a perfazer a lista dos 10 multimilionários que mais enriqueceram este ano é, sem surpresa alguma, Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, cujo património atual ronda os 265 mil milhões de dólares.

Elon Musk Foto: Yasin Ozturk/Anadolu Agency/Getty Images

Em segundo lugar temos Gautam Adani, magnata fundador do Adani Group, um conglomerado multinacional especializado em infraestruturas, seguido de Larry Page, cofundador da Google, e de Larry Ellison, cofundador e diretor executivo da Oracle Corporation. Os três empresários têm um património líquido de mais de 80 mil milhões de dólares.

Em quinto lugar ficou Sergey Brin, também cofundador da Google e em sexto temos o francês Bernard Arnault, que no início de 2021 foi a pessoa mais rica do mundo por alguns momentos, graças ao aumento do valor das ações da sua empresa LVMH, proprietária de marcas de luxo como Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior, entre outras.

Bernard Arnault no " Viva Technology ", 2018 Foto: Getty Images

No fim da lista encontramos Steve Ballmer, dono da equipa de basquetebol Clippers, Zhang Yiming, o empresário por trás do Tik Tok e Robin Zeng, cuja empresa é das maiores fornecedoras de baterias para veículos elétricos. Bill Gates arrecada o décimo lugar nos top 10 da Forbes, com um património atual de 139,2 mil milhões de dólares.

Bill Gates Foto: JOHN THYS/AFP/ Getty Images

Estas são as quantias que os gigantes arrecadaram em 2021: