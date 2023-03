Onde vivem os homens mais ricos do mundo?

O que têm em comum os multimilionários? Um enorme poder económico, claro, regularmente manifestado na forma de automóveis, viagens, iates ou generosas mansões nos quatro cantos do mundo. Mas afinal, onde vivem os homens e mulheres mais ricos do planeta? Segundo um relatório recente da Altrata, noticiado pela Bloomberg, Nova Iorque é o destino de eleição para os mais ricos - são mais de 21 mil indivíduos (com um património líquido avaliado em mais de 30 milhões de dólares) que optam por comprar uma residência, principal ou de férias, na cidade.

A concluir o top 5 seguem-se Londres e Hong Kong, com cerca de 15 mil indivíduos a deter casa em cada localidade, e depois Los Angeles e Miami. Ainda nos Estados Unidos da América surgem São Francisco e Chicago, com Pequim pelo meio, terminando com Washington D.C. São no total seis cidades norte-americanas a perfazerem o top 10.

O cenário é semelhante no que toca a residências secundárias: Nova Iorque (9,870 mil pessoas), Miami (8,621) e Los Angeles (6,988) encontram-se nos primeiros três lugares. Excluindo os EUA, as cidades mais procuradas são Londres (9,538), Pequim (6,966) e Singapura (3,583).

O estudo indica ainda que os residentes do Mónaco têm mais probabilidades de ter vizinhos com um elevado património líquido (UHNW na sigla inglesa) - uma em cada 39 destes super ricos possui uma casa na cidade-estado.