Bill e Melinda Gates: o que sabe do acordo final do divórcio

O tribunal de King County, Washington, aprovou o contrato de divórcio do casal, assinado antes do anúncio da separação e que estipula como será feita a distribuição de bens como propriedades, dívidas ou apoio monetário para os três filhos de Bill e Melinda Gates, Rory (21), Adele (18) e Jennifer (25).

"Depois de uma consideração cuidadosa e muito trabalho no nosso relacionamento, tomamos a decisão de terminar o nosso casamento", anunciaram em maio através do Twitter. Segundo o Wall Street Journal, Melinda começou a procurar um advogado em 2019, insatisfeita com a amizade do marido com Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual.

Presidente de França Emmanuel Macron e Melinda Gates após reunião no Palácio dos Eliseu (2021). Foto: Getty Images

Contudo, como o acordo não foi feito em tribunal, ainda é pouco claro como é que os bens monetários - mais de 110 mil milhões de euros - serão divididos. Melinda já recebeu 2,75 mil milhões em ações de Bill.

Mesmo depois de anunciar o divórcio, o ex-casal prometeu doar grande parte da sua fortuna através da Fundação Bill e Melinda Gates, continuando a geri-la em conjunto pelo menos durante os próximos dois anos. Caso não consigam trabalhar juntos, Melinda irá demitir-se do cargo de copresidente e curadora.

Bill e Melinda Gates em Khayelitsha, África do Sul (2019). Foto: Getty Images

Bill Gates foi considerado o quarto homem mais rico do mundo pela revista Forbes, sendo o primeiro Jeff Bezos, dono da Amazon, o segundo Elon Musk, criador da Tesla e da Space X.