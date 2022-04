"Tirem o vosso dinheiro das redes" avisa empresário russo

"Os clientes da Bullion Reserves têm o direito de retirar seu dinheiro, quando quiserem, na forma de barras de ouro" afirma . Recentemente, alguns fizeram exatamente isso. Mikhailovich adivinha que durante uma crise maior, muitos mais poderão retirar ouro e usá-lo para comprar ativos financeiros com grandes descontos.



"Armazenar as reservas no sistema financeiro é como ligar um gerador de energia a uma tomada de parede", diz Mikhailovich. "Funciona lindamente até a rede falhar". O ouro, armazenado offline, é uma coisa diferente. "É cibernético, é indestrutível. Não é da responsabilidade de ninguém", referindo-se à segurança desta via. Crises ou não à vista, uma coisa é certa: o mercado das criptomoedas está em crescimento, e este, apesar de não estar falível às falhas de rede, está sujeito aos ataques cibernéticos.