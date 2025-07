Shark FlexBreeze HydroGo Cordless Fan

O que interessa nestas ventoinhas é serem potentes e, ao mesmo tempo, silenciosas. Esta, com ótimas classificações pelo mundo, é totalmente portátil, tem uma bateria que dura 24 horas, e pode ser convertida facilmente num ventilador de pedestal ou de mesa. O aparelho da marca Shark (SharkNinja) funciona outdoor e a caixa inclui a cabeça do ventilador, dois pilares de pedestal, base, cabo de carregamento, tampa do ventilador e acessório de nebulização (com água). O termo Flex refere-se à portabilidade que permite usar o aparelho onde for preciso sem tomadas. Também tem um controle remoto com botões para velocidade, oscilação, temporizador e para mover manualmente o ventilador para a direita ou esquerda. Não tem compatibilidade com aplicações ou controle de voz, mas quem precisa de estar sempre a mexer no smartphone? €149

Eufy E340

Sabe-se que há prédios com campainhas com vídeo, mas este dispositivo facilita tudo. Neste caso, a Eufy propõe um aparelho inteligente que inclui câmaras duplas, resolução Full HD 2K e opções versáteis de alimentação por bateria/cabo transmite imagens nítidas e detalhadas. Uma das câmaras para uma visão de grande angular enquanto a outra se foca nas pessoas e objetos. A campainha pode ser alimentada por uma bateria recarregável ou ligada à já existente. Há possibilidade de gravações de vídeo, alertas inteligentes, com a opção de armazenamento em nuvem. A Eufy E340 tem um sistema de luz dupla do setor, combinado com um algoritmo avançado de captura e processamento de luz que permite, por exemplo, a visão noturna a cores e visualização nítida de até cinco metros. Emparelha com aplicações Eufy e dispositivos Alexa e Google Voice Assistant. €185

WiZ Led A19 full color

Não é uma simples lâmpada. É uma nova maneira de iluminar a casa dependendo das opções de trabalho ou lazer. A marca WiZ aposta que depois de acender a primeira lâmpada, os consumidores vão querer transformar o resto da casa em iluminação inteligente. Há possibilidade de 16 milhões de cores, bem como a luz branca de quente a fria. Pode definir-se horários para ligar e desligar de acordo com as rotinas diárias ou semanais, controlar com o smartphone ou voz e conseguir acesso remoto, mesmo longe de casa. As lâmpadas WiZ ligam-se à rede Wi-Fi existente sem necessidade de hardware adicional. Podem acender-se automaticamente quando alguém chega a casa e apagarem-se quando todos saírem. €10

Roadster Aluminum Trolley S

Já é possível viajar com a Porsche mesmo sem ter o automóvel. Ou seja, uma mala de alumínio Porsche Design Roadster concebida para viajantes exigentes, com design automóvel, materiais premium e desempenho prático. A marca alemã refere que a mala é construída em alumínio anodizado de alta qualidade e reflete as linhas aerodinâmicas do 911 Targa. Entre algumas características estão a pega multi-stop infinitamente ajustável, rodas com rolamentos de esferas de design Carrera Classic, fechos integrados, design interior com compartimentos internos inteligentes e detalhes exclusivos da Porsche, como o conjunto de autocolantes. Os painéis dianteiro e traseiro do trólei são fixados à estrutura sem rebites visíveis ou juntas de canto tradicionais. A Porsche garante que a bagagem de alumínio desenvolve sua própria pátina ao longo do tempo, tornando cada peça única. €1.250

Vestaboard

À primeira vista, o ecrã, ou quadro de mensagens, parece saído das antigas estações de comboio onde os destinos e horários se alteravam mecanicamente através de palhetas que se iam sobrepondo num movimento rotativo. O Vestaboard messaging display combina essa presença física com a digital e cria um painel de mensagens não digital que exibe até 132 caracteres que se movem fisicamente. Funciona com iOS, Android e outras aplicações, o que permite o controlo e a gestão remota. Em casa ou no escritório, o painel permite agendar, sincronizar ou automatizar as mensagens de qualquer lugar. A marca Vestaboard diz que o ecrã na parede aproxima as pessoas e faz com que elas olhem para cima. O conteúdo é quase infinito: citações, agenda, notícias, calendários, relógio, lembretes, alertas meteorológicos, efemérides, receitas, tudo com integração digital que permite, por exemplo, mostrar o que está a tocar no Spotify. €3.899