Entre festas e iates, como vive Jeff Bezos

Mesmo depois do divórcio controverso com a ex-mulher, Mackenzie Scott, o fundador da Amazon continua a suscitar interesse por onde quer que vá. Se não fosse por ser o segundo homem mais rico do mundo, seria pela relação polémica com a atual namorada (e suposta ex-amante) Lauren Sánchez ou até pelos seus projetos na Blue Origin.

Contudo, a razão pela qual o multimilionário anda 'na boca de meio mundo é outra. Nos últimos tempos, tem exibido a sua vida luxuosa nas redes sociais, mais precisamente no Instagram, ao lado da família e de amigos. Exemplo disto foram as fotografias da festa da passagem de ano, onde vemos os convidados com roupa exuberante, digna de uma noite de disco. E mais, a festa teve lugar no iate do magnata David Geffen, o Rising Sun, um dos prediletos de Jeff Bezos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jeff Bezos (@jeffbezos)

Uns dias antes, o casal tinha sido "apanhado" a namorar ao largo da Ilha de São Bartolomeu, nas Caraíbas, um destino de férias que os dois conhecem bem graças aos serões lá passados em 2019.



As festividades não se deram apenas no fim de dezembro. Na sua mansão de Beverly Hills, o multimilionário demonstrou novamente o seu estilo de vida ostensivo com outra festa, esta com o intuito de celebrar o sucesso do departamento cinematográfico da Amazon.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jeff Bezos (@jeffbezos)

Ao que tudo indica, o norte-americano tornou-se uma pessoa mais descontraída desde que deixou o cargo de CEO da empresa, e mais solidária também. Talvez tenha sido pelas críticas que recebeu, talvez não, mas a verdade é que lançou várias iniciativas centradas na biodiversidade e na luta contra as alterações climáticas, o Bezos Earth Fund, e outras de teor social, como a Bezos Academy.