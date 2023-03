O telemóvel "ouve" mesmo o que dizemos, mas há forma de o travar

NordVPN (fornecedora de serviços ligados a redes virtuais privadas), as empresas estão a utilizar um tipo de monitorização de dados chamado "", o que faz com que se criem autênticasEste tipo de monotorização. De acordo com a NordVPN, este método de rastreio pode estar associado às definições "ocultas" de determinas aplicações móveis, seja emou- isto verifica-se quase sempre quando, pela primeira vez a utilizar uma aplicação, esta lhe pede paraO estudo levado a cabo pela NordVPN descobriu, assim, que quase metade dos britânicos (45%) afirmam "ou de o verem na televisão, sem nunca o procurarem eles próprios online." 62% dos consumidores disseram que não faziam ideia de como evitar isto e mais uma em cada oito pessoas disse que os anúncios os "assustavam", de acordo com os dados mais específicos sobre o estudo, dados peloAdrianus Warmenhoven, de NordVPN, disse: "Embora seja impossível parar os faróis ultra-sónicos de funcionar, pode reduzir a possibilidade de o seu smartphone os ouvir, limitando simplesmente as permissões desnecessárias que concedeu às aplicações no seu dispositivo".Para alterar as permissões que as aplicações têm, pode ir aoe procurar uma opção de 'privacidade'. Aqui deverá poder ver quais as aplicações que têm acesso ao seu microfone e limitá-lo quando necessário.