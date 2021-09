Os 7 livros que Jeff Bezos recomenda para atingir o sucesso

Built to Last : Successful Habits of Visionary Companies Foto: Amazon

O Relojoeiro Cego, de Richard Dawkins Foto: Amazon

Para Bezos, tudo começou com livros. Afinal, o multimilionário tornou-se famoso ao lançar umaque mais tarde se tornou na. O homem mais rico do mundo recomenda a leitura de pelo menos 7 livros para ajudar os comuns mortais a aprender o caminho para o sucesso . Ele próprio lançou um livro, recentemente,onde partilha alguns dosdo seu sucesso e momentos da sua vida.Na biografia The Everything Store, o autor Brad Stone descreve como os livros moldaram o estilo de liderança e a forma de pensar de Bezos . De facto, de acordo com o livro, existe uma lista de livros que os funcionários da Amazon referem como "lista de leitura de Jeff". Incluie até um, de acordo com o autor da biografia., é um deles. Publicado nos anos 90 por dois investigadores da Universidade de Stanford, analisa em profundidade o sucesso de empresas como, analisando os factores que os distinguem da sua concorrência e os ajudam a sobreviver por tanto tempo.um livro que explica como funciona o, e sobre a famosa descoberta de Darwin, e procura responder a uma pergunta:

O Cisne Negro, de Nassim Taleb. O título refere-se a todos aqueles eventos que são impossíveis de prever e que têm um enorme impacto social e económico em todo o mundo (como uma pandemia, ou como a Segunda Guerra Mundial).

O Cisne Negro, de Nassim Taleb. Foto: Amazon

Duna, de Frank Herbert. Foto: Amazon

. É um livro desobre Paul Atreides, um jovem a quem é dada a missão de proteger o planeta Arrakis, lar de um dos recursos mais poderosos do universo.

O dilema da inovação, de Clayton M. Christensen. Publicado em 1997, o livro de Christensen, uma antiga professora de Harvard, fala sobre as motivações dos consumidores e a necessidade de antecipar as suas necessidades, criando o conceito de "trabalhos a fazeres".

O dilema da inovação, de Clayton M. Christensen Foto: Fnac

Rework, de Jason Fried e David Heinemeier Hansson Foto: Fnac

Lean Thinking, de James P. Womack e Daniel T. Jones. Foto: Almedina

. Um guia sobre como construir um, onde se eliminam as coisas que não são realmente necessárias.Neste livro, os autores perguntam-se o que realmente vale para os consumidores, o que pode ser feito para ganhar a suae como isto pode ajudar qualquer empresa, em qualquer indústria, a crescer.