Os melhores vinhos em casa (à distância de um clique)

Parecem verdadeiras miragens, os dias em que podíamos manter rotinas simples como ir à garrafeira e escolher um bom vinho para o próximo jantar com amigos em casa. Ou jantar fora, e escolher uma das boas apostas da garrafeira do restaurante. Agora, não só esses planos estão em suspenso, como as rotinas mudaram. Em resposta a esta realidade, há, felizmente, um mundo de insígnias vinícolas, enólogos e garrafeiras que ofereceram de imediato soluções para que não precise de se deslocar. O vinho, como que por magia, chega a sua casa com as condições de higiene devidas, pela mão destas iniciativas. Encomende, aguarde, desfrute!



A&D Wines

A A&D Wines, que tem vinhos como o Monólogo, Casa do Arrabalde ou Quinta dos Espinhosos, continua a fazer chegar os seus vinhos à casa dos portugueses. São 12 os pontos de venda parceiros, distribuídos por todo o país, onde pode encontrar os vinhos da casa vinícola. São eles: Gota a Gota - Wine House, Garrafeira Nacional, Garrafeira 5 Estrelas, Portugal Vineyards, Napoleão Wine Shops, Garrafeira de Santos, Garrafeira Tio Pepe, Cave Lusa Premium, Estado D’Alma, Wines by Heart, Flashgourmet e Onwine.

O trio Monólogo, os vinhos monocasta da A&D Wines.

Tapada dos Chaves

Esteja em que ponto do país estiver, ou até mesmo nas ilhas, o vinho da Tapada dos Chaves leva o Alto Alentejo até si. Entre as opções que podem ser encontradas na loja online da marca, sobressaem os vinhos Tapada do Chaves, DOC Alentejo (15,01), branco da colheita de 2017 e o Tapada Do Chaves, DOC Alentejo (€18,71), um tinto reserva de 2014.

A Tapada dos Chaves leva o Alto Alentejo até si.

Adega da Cartuxa

Para encomendar as várias marcas da Fundação Eugénio de Almeida, basta aceder ao site da enoteca da Adega da Cartuxa. Idealizados para serem saboreados com calma, destacam-se o Cartuxa, DOC Alentejo (€19), um vinho tinto da colheita de 2016, encorpado e elegante; o EA Biológico (€9) um vinho branco de 2018 com especiarias, flores e fruta, ou ainda o delicioso e exclusivo Pêra Manca branco, DOC Alentejo de 2017 (€50). As entregas são gratuitas para Portugal continental em encomendas superiores a €40.

As propostas da Adega da Cartuxa têm um plus: a partir dos €40 a entrega em casa é gratuita.

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

A pensar nos apreciadores da região do Douro, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo acaba de lançar três packs com várias referências dos seus vinhos, contribuindo para tornar os tempos de isolamento que vivemos mais saborosos. Os packs Happy Wine Quarantine da Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo incluem seis garrafas (uma é sempre oferecida) e podem ser encomendados do próprio site da Quinta Nova, mas também de sites como como Garrafeira Tio Pepe, eWine, Garrafeira Gota a Gota, Garage Wines, Garrafeira VIP, Garrafeira Bago d’Ouro, Vinha.pt, Garrafeira Às de Copos, Mercearia Tradicional, Quinta da Foz, Mercearia da Aldeia e Garrafeira da Portela.

A preços a variar entre os €50 e os €70, um dos packs sugeridos é composto por duas garrafas de Pomares branco (uma de oferta), duas garrafas de Quinta Nova Unoaked tinto, um Grainha Reserva e um Grainha Reserva Branco. Conheça-os aqui.

Os packs Happy Wine Quarantine da Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo incluem seis garrafas (uma é sempre oferecida).

Herdade das Servas

É possível conhecer os vinhos desta casa no site Herdade das Servas, que está dividido por cinco secções: A Família, O Terroir, O Vinho, O Enoturismo e O Jornal. Seja para saber mais sobre a história familiar desta herdade, para conhecer o lado sustentável da produção, ou para explorar os vinhos que oferece, vale a pena consultar este novo domínio online. Para encomendar os vinhos, basta passar pelos sites de garrafeiras como, por exemplo, a Garrafeira 5 Estrelas, Garrafeira Nacional ou Dourado.

Quinta do Côtto



A Quinta do Côtto, em Cidadelhe, perto da Régua, pertence à família Montez Champalimaud. Desta casa vinícola saem exclusivos vinhos como o Quinta Do Côtto Vinha Do Dote Tinto 2015, o Quinta do Côtto Tinto 2016 ou ainda o Paço de Teixeiró Branco 2017. Pode encomendar através de garrafeiras como a Garrafeira Nacional, Garrafeira de Lisboa, Casa dos Vinhos ou Garrafeira de São João.

Os vinhos da Quinta do Côtto, no Douro, são uma excelente aposta.



Esporão



Produtor de vinhos e azeites nas regiões do Douro e do Alentejo, o Esporão tem pelo menos duas novidades que podem chegar a sua casa já: o Monte Velho Tinto 2019, e o Monte Velho Branco 2019, os novos vinhos a chegar ao mercado. Das novidades aos clássicos, como o Esporão Private Collection (2010 a 2018), passando pela gama Quinta dos Murças e pelo Assobio, do Douro, pela gama de Varietais (Verdelho, 2 Castas, 4 Castas e Trincadeira), sem esquecer a coleção de vinhos de talha (Vinhas Velhas, Moreto, Vinho de Talha) há vinhos para todos os momentos. À venda em supermercados selecionados, e em Garrafeiras como Adega Portuguesa, Garrafeira da Luz, Vinha.pt ou OnWine.

Os novos Monte Velho tinto 2019 e Monte Velho branco 2019 são a novidade do Esporão.

Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico PicoWines

Autora de vinhos brancos como Terrantez do Pico 2018, Verdelho 2018, ou Frei Gigante 2018, de tintos como Terras de Lava (Blend, 2018, Syrah, 2018, Merlot, 2017, ou Reserva 2017) e ainda de espumantes, roses e licorosos, a Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico PicoWines também tem loja online. Boas notícias? Além de trazer os ventos aprazíveis das ilhas, na compra de 2 garrafas de vinho à escolha, será oferecida uma garrafa da gama Terras de Lava. Caso o cliente compre 5 garrafas na loja online da CVIP, terá como oferta uma garrafa de Frei Gigante 2018 e, na eventualidade de optar por adquirir 11 garrafas, ser-lhe-á oferecida uma de Arinto dos Açores 2018.

A gama Terras de Lava, da Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico PicoWines.

Casa Relvas

Para que desfrute do Alentejo sem sair de casa, a Casa Relvas leva até si alguns dos seus melhores vinhos. Já disponível para compra online, o produtor alentejano preparou packs de vinho Herdade de São Miguel, que podem ser adquiridos através deste site.

Por exemplo, o pack "Herdade de São Miguel de Todos os Dias" inclui quatro garrafas de Herdade de São Miguel tinto e 2 garrafas de Herdade de São Miguel branco, e custa €27 (com portes incluídos). Já o pack "Monocastas de São Miguel" chega com 6 garrafas de Herdade de São Miguel monocasta: Sauvignon Blanc, Touriga Franca, Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet e Alfrocheiro, por €50 (com portes incluídos).

"Monocastas de São Miguel” chega com 6 garrafas: Sauvignon Blanc, Touriga Franca, Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet e Alfrocheiro, por 50€

José Maria da Fonseca



Com várias promoções a chegar à sua loja online, a José Maria da Fonseca oferece os portes de envio a todas as encomendas que sejam feitas acima dos €25. Com a campanha Páscoa em casa, há vinhos seleccionados com 25% de desconto, como é o caso do José de Sousa Tinto 2017 (agora €6,74), o Domini Tinto D.O.C Douro 2018 (agora €5,24) ou o Pasmados Tinto 2017 (agora €7,74).

José Maria da Fonseca oferece 25% de desconto em vinhos seleccionados.

António Maçanita

O enólogo Maçanita criou um domínio online onde é possível comprar mais de 50 vinhos assinados por si e ainda ajudar a Cruz Vermelha nesta batalha contra a Covid-19. Metade dos lucros irão para a campanha #euajudoquemajuda.

Na compra de seis garrafas à escolha, os portes são gratuitos para Portugal continental. Entre as dezenas de vinhos à escolha, destacam-se novidades como a gama Chão dos Eremitas da Fita Preta, o Fina Flor (€49,90), o Da Pedra se fez Espumante (€49,90) ou ainda A Laranja Mecânica 2018 (€19,90), o primeiro vinho laranja do enólogo. Há ainda o Pack #Obrigado que custa €90 e inclui seis vinhos.

António Maçanita doa metade dos lucros das vendas à Cruz Vermelha. E tem à venda, no seu site, vinhos exclusivos.

Colinas dos Douro

Também os vinhos da Quinta da Extrema, no Douro, se juntaram à iniciativa dos packs: aos pares não é sempre melhor? Os packs de duas garrafas são: Quinta da Extrema Reserva (€29,50) e Colinas do Douro Reserva (€27,50). Descubra os packs no site da casa vinícola e compre-os em vários locais como na Garrafeira Napoleão e na Garrafeira Imperial. Até 17 abril, haverá um desconto de 10% nas encomendas (que ainda só abrangem Portugal continental). As encomendas podem ser feitas através do email: online@colinasdodouro.pt ou do contacto: (+351) 912 492 291.

Até 17 abril, haverá um desconto de 10% nas encomendas de Colinas do Douro.

Torre de Palma

A adega boutique Torre de Palma, que é uma das mais bonitas do Alentejo e se integra na Herdade Torre de Palma, em Monforte, continua de "torneiras abertas" para fazer chegar os seus vinhos de pequeno lote às casas de todos. Dentro das sugestões, destacam-se o Torre de Palma 2018 Tinto (€19,90), o Torre de Palma 2018 Branco (€17,90) e o Torre de Palma Branco Arinto + Alvarinho 2018 (€21). É possível conhecer os vinhos no site da Torre de Palma, encomendá-los através do e-mail jcampos@torredepalma.com ou optar comprá-los no site da Garrafeira Nacional.

A Herdade Torre de Palma tem vinhos incríveis por descobrir.

Herdade Aldeia de Cima

Se ainda não conhece os vinhos da Herdade Aldeia de Cima, na Serra do Meandro, em Santana, esta é a altura de o fazer. Um projeto vinícola de Luísa Amorim, inclui vinhos como Herdade da Aldeia de Cima do Mendro tinto, 2017 (€15). O pack "Happy Wine Quarantine" inclui seis vinhos, um é de oferta. Encomendas através de info@aldeiadecima.com ou +351 284249975.

Esta é a oportunidade perfeita para conhecer o projeto vinícola Herdade Aldeia de Cima.

Ribafreixo

Com a iniciativa "Da adega para sua casa", a Ribafreixo envia os seus vinhos ao domicílio. Primeiro, pode consultar os vinhos à disposição – que vão desde o Pato Frio Antão Vaz 2018 Branco (€28,80) ao Gáudio Reserva 2015 Tinto (€93,30). Encomendas através de info@ribafreixo.com. As entregas estão disponíveis apenas em Portugal continental e serão cobradas segundo volume, peso e destino. A empresa oferece os portes de envio se as encomendas forem superiores a 50€.

A Ribafreixo também tem packs: este é o de três garrafas Herdade do Moinho Branco Alicante Bouschet 2015 Tinto (88,65€)

Projetos a não perder

Além destas iniciativas e das garrafeiras com sites já referidas, ainda pode espreitar as escolhas da Howard’s Folly, a primeira "adega urbana" de Estremoz, que entrega os seus vinhos diretamente em casa (ao encomendar através da loja online). O projeto é de Howard Bilton, um inglês apaixonado por vinho e arte contemporânea, e é liderado por David Baverstock - Chief winemaker do Esporão. Todos os vinhos comprados online estão com 20% de desconto.

Uma das novidades da capital lisboeta é a garrafeira Wines by Heart, que embora se encontre agora encerrada, disponibiliza o serviço de entrega de vinhos online ou através deste contacto: 967764376. No site também podem ser encontrados dois vouchers de €100 que dão crédito de €130 no wine bar e €115 na garrafeira, respetivamente. Assim que reabrir, o cliente pode aproveitar este benefício.

Há ainda, a não perder, os vídeos em direto do projeto Wine Hour at Home, e que juntam produtores, enólogos e amigos do mundo vinícola em agradáveis e elucidativas conversas sobre vinho. Os vinhos do Wine Hour at Home podem ser encomendados em www.vinha.pt, e são entregues em 24 horas, para que quem queira possa prová-los em casa, acompanhando a prova. O calendário dos diretos é anunciado na página.



O projeto “Provas em Casa”, conduzido pela Francisca Van Zeller, promete descomplicar a linguagem do vinho através de workshops online gratuitos, em formato LIVE. Os workshops realizam-se todas as segundas, quartas e sextas pelas 19 horas no Instagram.

A House of Wines está a entregar vinhos em casa sem qualquer custo, e oferece uma promoção especial: compra 6 garrafas só paga 5. Os produtores que aderiram a esta iniciativa são Quinta do Couquinho (Douro), Quinta da Bulfata (Douro), vinhos D’Eça (Douro), Rovisco Garcia (Alentejo) e Garrocha Wines (Lisboa) com Barca do Inferno, Lisbon’s Mustache, Checkmate e Diário da Quinta. As encomendas podem ser feitas através de info@houseofwines.pt ou 962487201.

O Sea Me Group criou uma adega online: a Dionísio. Neste domínio disponibilizam-se cerca de 20 referências que vão variando, com preços entre os €7 e os €23. Nos vinhos verdes encontramos, por exemplo, o Azevedo Loureiro Alvarinho (7€), enquanto do Douro chega o Quinta Nova Grainha Reserva (€17), do Dão o Quinta dos Carvalhais Encruzado (€23) e da Bairrada o FP, by Filipa Pato (€11,50). Em Lisboa encontramos Qta. Pinto Sauvignon Blanc (€15) e de Setúbal o Bacalhôa Verdelho (€12,50). Os pedidos são entregues numa média de 25 minutos depois de feitos na aplicação Uber Eats, no centro de Lisboa e na zona de Algés - Linda-a-Velha.



Vinho em Casa é a nova plataforma que vem dar resposta à procura de vinhos de qualidade, com entrega em casa. Desde os Vinhos Verdes ao Alentejo, passando pelo Douro, Dão e Lisboa, esta plataforma tem disponíveis mais de 40 referências das principais regiões vitivinícolas nacionais, incluindo o aclamado Vinho do Porto, e uma seleção de bebidas espirituosas.