Este vinho foi ao espaço e agora está de volta

Ficaria surpreendido se soubesse o que se passa pelo espaço. Por entre as missões mais comuns ou mais nobres, há muita investigação a ser realizada, nomeadamente testes às mais distintas substâncias.

Foi o caso de uma dúzia de garrafas de Bordéus – de marca ainda desconhecida – e 320 pés de videira Merlot e Cabernet Sauvignon (enviadas pela Space X) que aterraram no oceano Atlântico, no Golfo do México, acondicionadas num recipiente especial de metal. De regresso a casa, vieram a bordo da Dragon CRS-21 que se despediu da Estação Espacial Internacional (em inglês ISS) no início da semana.

A empresa responsável pela experiência, a startup Space Cargo Unlimited lançou os vinhos para o espaço numa aeronave ao encargo da Northgroup Grumman, em novembro de 2019. Há mais de um ano, portanto, tempo suficiente para estes envelhecerem no espaço.

Pretende-se assim estudar os efeitos da gravidade zero nas bolhas de ar e sedimentação das garrafas, também para perceber posteriores alterações ao aroma e sabor do vinho. O projeto científico leva agora as garrafas e plantas de volta ao seu país de origem, França, onde serão avaliadas por uma equipa do Instituto de Ciências da Vinha e do Vinho da Universidade de Bordéus.

Phillippe Darriet, diretor de Enologia naquela instituição, fala ainda no estudo do "impacto da microgravidade e da radiação solar sobre a evolução dos componentes do vinho". Para além de criteriosos testes químicos ao conteúdo das garrafas, pretende-se também perceber eventuais transformações na estrutura de ADN das plantas.

Por sua vez, Nicolas Gaume, CEO da Space Cargo Unlimited revelou à Associated Press que a ideia é perceber como será a "agricultura do amanhã", para que tenha tanto de orgânica como de saudável, sendo capaz de alimentar a humanidade.

A resposta parece estar no espaço, que já havia recebido um brinde noutros tempos, por exemplo nos anos 1980, com a receção de uma colheita de 1975 do Château Lynch-Bages que havia viajado a bordo da Discovery da NASA.

Para já, está marcada uma prova para o vinho de Bordéus, em março de 2021. Degustação essa exclusiva aos melhores enólogos do país, já que os astronautas estavam proibidos de abrir as garrafas.