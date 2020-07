É regra beber champanhe sem gelo? Esta edição da Moët & Chandon prova que não

Ice Impérial é o primeiro e único champanhe especialmente criado para ser desfrutado com gelo. Uma nova experiência de champanhe que combina sensações frescas, mantendo-se fiel ao estilo, um estilo que se distingue pelo seu frutado brilhante, o seu paladar sedutor e a sua elegância. É esta a premissa do Moët & Chandon Ice Impérial, que é também um convite a descobrir uma nova forma de consumir esta bebida, ideal para apreciar à beira de uma piscina, num sunset na praia ou num rooftop com vista sobre a cidade.

Frutado e intenso, o Ice Impérial resulta de uma meticulosa assemblage de 40 a 50% de Pinot Noir, 30 a 40% de Meunier e 10 a 20% de Chardonnay, o que nos leva a identificar-lhe frutas como a goiaba, a manga, a groselha, a framboesa ou a nectarina. O Pinot Noir, colhido nas vinhas a sul de Champagne que produzem uvas mais aromáticas, confere-lhe intensidade e riqueza no paladar, que é o que lhe dá o seu sabor frutado e lhe adiciona estrutura. Por fim, o chardonnay confere-lhe uma nota de acidez e um final refrescante.

A Moët & Chandon apresenta uma nova forma de consumir champanhe.





Este champanhe é ideal para beber ao fim de 18 meses de maturação inicial e três meses adicionais depois do dégorgement nas adegas da Moët & Chandon. Para conferir uma riqueza adicional ao paladar, a dosagem é medida em 45 gramas ao litro para assegurar que os sabores do champagne não se diluem no gelo.

Para ser saboreado da melhor forma, o Moët & Chandon Ice Impérial começa com um copo bem refrigerado, no qual o champagne é colocado primeiro e ao qual são adicionados três cubos de gelo. No final, pode ser adicionadas frutas a gosto, como o morango, e algumas folhas de hortelã. Tem um preço recomendado de €58,95 e está disponível em locais como El Corte Inglés, Auchan, Continente, Apolónia ou Makro.