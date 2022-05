Vinhos para abrir as portas ao mês do verão

Herdade Grande Clássico Tinto 2019

Este tinto alentejano, produzido com as castas Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Aragonês e Trincadeira, celebra os 25 anos dos rótulos da propriedade na Vidigueira do produtor António Lança. A vindima foi mecânica e noturna, a fermentação em cubas de inox e 50% do blend estagiou em barrica de carvalho francês durante nove meses. A enologia é de Diogo Lopes. €8,45

Herdade Grande Clássico Tinto 2019 Foto: D.R

Santa Vitória Verdelho

O monocasta branco do Alentejo, com enologia de Patrícia Peixoto, foi vinificado pelo método da "bica aberta" com clarificação estática e fermentação alcoólica durante três semanas. Estagiou em depósito de inox durante três meses. A herdade, com 327 hectares de plantação, fundada em 2002, é detida pelo Grupo Vila Galé e produz vinhos e azeites alentejanos. €10,50

Santa Vitória Verdelho Foto: D.R

Naperão Alvarinho Reserva 2021

Nascido na região do vinho verde, sub-região Lima, a imagem deste vinho inspira-se nos panos de renda ou bordados, colocados em cima de mesas ou móveis. O enólogo José Antas Oliveira vinificou este monocasta Alvarinho com maceração suave, decantação durante 12 horas, seguida de fermentação com leveduras selecionadas e temperatura controlada. O vinho permaneceu por seis meses com bâtonnage e, posteriormente, foi estabilizado e engarrafado. €6,95

Naperão Alvarinho Reserva 2021 Foto: D.R

QM Torre de Menagem

Um blend de Alvarinho e Trajadura que assinala a nova imagem das Quintas de Melgaço desenhada por Rita Rivotti. A Torre de Menagem, que dá nome a este vinho, corresponde à antiga fortificação do Castelo de Melgaço, edificada por D. Afonso Henriques no século XII. Com enologia de Jorge Sousa Pinto, este branco é produzido numa sociedade composta por mais de 500 membros acionistas. €4,49

QM Torre de Menagem Foto: D.R

Paço dos Infantes Garrafeira Branco 2019

O primeiro topo de gama Paço dos Infantes, da Vidigueira, elaborado com a curtimenta de 48 horas com duas castas: Arinto (70%) e Alvarinho (30%). Seleção manual em mesa de triagem vibratória. Cada uma das castas fermenta individualmente em barricas novas de carvalho francês de 500 litros. Segue-se um estágio de oito meses sobre a borra fina, com bâtonnages periódicas. Fica ainda 18 meses em garrafa. €50

Paço dos Infantes Garrafeira Branco 2019 Foto: D.R

CR&F XO Fine & Rare

A Carvalho Ribeiro & Ferreira lançou o novo lote com 3750 unidades, oriundo da Região Demarcada dos Vinhos Verdes. Foram selecionadas aguardentes vínicas com várias idades em que o lote principal tem mais de 40 anos. O processo foi longo e envolveu produtores da região que revisitaram e qualificaram os lotes antigos. Todas as aguardentes estiveram guardadas em barricas de carvalho francês. €140,00