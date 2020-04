Kalsarikännit, o original hábito dos finlandeses que tem de conhecer

Os dinamarqueses têm o hygge, os suecos têm o lagom, mas os finlandeses têm uma palavra ainda melhor. Não é fácil de escrever nem de pronunciar, mas kalsarikännit é o termo finlandês perfeito para o cenário atual de pandemia do novo coronavírus. Na Finlândia, é um hábito nacional ficar em casa, a beber, vestindo apenas roupa interior e sem intenção nenhuma de sair.

A tradição é motivo de orgulho para o povo e transformou-se até em emoji — a Finlândia é o primeiro país do mundo a publicar o seu próprio conjunto de emojis temáticos. São 64 imagens descontraídas que descrevem algumas palavras e costumes típicos do país: kalsarikännit está representada por um homem a beber cerveja em cuecas e uma mulher com um copo de vinhos de lingerie — e pode fazer download através da App Store ou do Google Play, conforme indica a página This is Finland, criada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do próprio país.

Ironicamente, a Finlândia tem uma lei bastante restritiva para coibir a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos, determinando até horários limitados, portanto ao levar em consideração estas restrições e os impostos sobre as bebidas, além das condições meteorológicas desfavoráveis — um inverno de seis meses, algumas semanas com apenas seis horas de luz e temperaturas de cerca de 20ºC negativos —, não é difícil perceber o porquê dos finlandeses preferem a reclusão do lar para beber um copo, em vez de ter de colocar várias camadas de roupa para sair e conviver.

Porém, beber em casa não significa beber pouco. Segundo os dados do último Relatório Mundial de Estatística da Saúde, publicado em 2018 pela organização Mundial da Saúde e com números de 2016, o consumo médio de álcool por habitante na Finlândia é de 14,8 litros ao ano. A média está abaixo dos 17,8 de litros consumidos em Portugal.

Passo a passo para o kalsarikännit O escritor finlandês Miska Rantanen, autor do livro Päntsdrunk (Kalsarikännit) — The Finnish Path To Relaxation (Harper Collins, 2018) descreve como agir: "Tire a roupa do trabalho até ficar apenas em cuecas. Ponha uns petiscos salgados e doces ao alcance da cama ou do sofá. Certifique-se que o controlo remoto da televisão está próximo, assim como quaisquer dispositivos para aceder às redes sociais. Abra a sua bebida alcoólica preferida."

Segundo Rantanen, esta prática permite uma jornada em direção "à força interior, maior qualidade de vida e paz de espírito." Vale a pena lembrar que a Finlândia está sempre nas primeiras posições nos rankings de felicidade das nações, é um exemplo em relação à igualdade de género, além de ser um modelo em áreas como educação e bem-estar social. Para o autor, este sucesso é um resultado da "habilidade dos finlandeses de permanecerem calmos, saudáveis e satisfeitos ao lidar com tarefas e tentações ou a enfrentar o stress do trabalho" — e a tal habilidade resulta ao praticar, entre outras coisas, o kalsarikännit. Planos para o fim de semana?