‘Eclipse’: jantares a quatro mãos com estrelas Michelin

Quatro chefs, quatro estrelas Michelin e oito noites dedicadas à alta gastronomia. Esta é a proposta do chef Pedro Pinto para o evento "Eclipse", que terá lugar entre maio e novembro no seu novo restaurante, o Solalua, no Algarve. O conceito baseia-se na identidade do próprio espaço, inspirado na ideia de um alinhamento especial — tal como um eclipse celestial — para descrever a união entre dois chefs.

Natural de Ovar, Pedro Pinto é o chef executivo do Viceroy at Ombria Algarve, hotel de luxo para o qual trouxe a sua experiência depois de trabalhar com algumas das mais prestigiadas cozinhas da Europa, como o AbaC Barcelona e o Vila Joya. Agora, é com o Solalua que apresenta a sua cozinha. "O projeto Eclipse representa a essência do que queremos criar no Solalua: uma celebração da gastronomia portuguesa contemporânea onde a tradição encontra inovação. Cada jantar será uma verdadeira fusão de sabores, técnicas e visões culinárias, permitindo aos nossos hóspedes e clientes uma experiência gastronómica única onde a cozinha algarvia dialoga com diferentes interpretações da gastronomia nacional", explica Pedro Pinto.

Chef Pedro Pinto Foto: DR

O "Eclipse" terá início nas noites de 2 e 3 de maio, com a participação de Vasco Coelho Santos como chef convidado. Formado no Atelier de Cozinha Michel, construiu o seu percurso entre várias cozinhas internacionais até abrir o seu projeto próprio, o Euskalduna Studio no Porto, com o qual conquistou uma estrela Michelin em 2023. Conhecido pelos pratos onde une influências globais e ingredientes portugueses, hoje lidera um grupo de restauração com vários projetos, que inclui uma padaria e uma peixaria.

A segunda colaboração fica agendada para os dias 11 e 12 de julho e contará com Henrique Sá Pessoa, um dos nomes mais reconhecidos da cozinha portuguesa. Foi com o seu restaurante Alma, em Lisboa, que recebeu a sua primeira estrela Michelin, em 2016, e a segunda, em 2018. Paralelamente, o chef expandiu a sua presença para fora do país e conta igualmente com restaurantes em Miami, Londres, Macau e Amesterdão.

Nos dias 12 e 13 de setembro, o evento recebe Alexandre Silva, chef do restaurante Loco, também em Lisboa. Conhecido pelo seu trabalho de reinvenção da cozinha portuguesa, foi distinguido pela Academia Internacional de Gastronomia como Chef D’Avenir — Chef do Futuro — em 2021. Por último, mas não menos importante, o "Eclipse" terminará com Louise Bourrat, nos dias 7 e 8 de novembro. A chef luso-francesa, que está à frente da cozinha do Boubou`s, no Príncipe Real, foi vencedora do Top Chef França em 2022 e Chef Revelação 2024 nos Prémios Mesa Marcada. Atualmente, é uma das vozes da nova geração de chefs portugueses.

Restaurante Solalua Foto: DR

Cada jantar tem um preço de €225 por pessoa e será composto por um menu de degustação com 10 momentos, cinco deles com pratos preparados pelo chef Pedro Pinto, focados na gastronomia algarvia, e outras cinco criações assinadas pelo chef convidado. As reservas são limitadas a 25 convidados por noite. Estão disponíveis por telefone (289 078 300) ou através do e-mail (voa.info@viceroy.com).