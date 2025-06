Esta amostra de verão abrasador não podia ter chegado em melhor altura. Em vez de começar já a tirar a ventoinha da arrecadação, que tal ir buscar o fato de banho e a toalha de praia e preparar-se para um fim-de-semana na Caparica? É que já começou – e dura até domingo, dia 1 de junho – a quinta edição do MOGA, o festival que junta música, praia, sol, gastronomia e cultura. Nunca ouviu falar? É natural, o MOGA nasceu em Essaouira, em Marrocos, em 2016, e é aquilo a que se chama um "festival boutique", quer isto dizer que é um evento que junta muita gente, mas não demasiada. Para este ano, são esperadas 28 mil pessoas. E lembre-se que, entre um evento e outro, pode ir até à praia dar um mergulho – que é um luxo que a maior parte dos festivais de verão não oferece. Além disso, no ano passado, o MOGA Caparica foi considerado o Melhor Festival do Sul da Europa nos Heavent Festival Awards-Paris. Está a parecer cada vez mais tentador, não está?

Festival MOGA Caparica Foto: DR | Inês Machado

Então, vamos ao programa. As atividades do MOGA dividem-se em OFF e IN. No programa OFF, há uma série de eventos culturais, gastronómicos, desportivos, talks e diversas festas, a maioria de entrada livre e que, como diz, em comunicado, Mathieu Corosine, co-fundador do MOGA "são uma forma de dar a conhecer o destino, em colaboração com espaços noturnos em toda a Caparica, destacando e dando a conhecer artistas locais e talentos emergentes." E, como há visitantes de mais de 50 nacionalidades, dar a conhecer a Caparica é mesmo um aspeto essencial. Cada edição do MOGA é estruturada com base nas características específicas da região e com apelo global, sempre com espaço para a exploração artística e intelectual, e fusão cultural.

A grande novidade deste ano do programa OFF são as sessões de cinema ao ar livre, com capacidade para 100 pessoas, e que terão lugar no Alma Caparica, na Praia Nova. Estas sessões são organizadas em colaboração com o Marrakech Short Film Festival, já que os filmes apresentados são uma seleção de nove curtas da última edição deste festival. Para além de cinema, há também festas e sunsets na praia, apresentações intimistas, sessões de yoga, surf, concertos de música e palestras.

Festival MOGA Caparica Foto: DR | Mariana Pereira

Já no programa IN, a música (em especial a eletrónica) é a grande rainha destas noites quentes. O IN acontece no recinto da Praia da Morena, que – ao contrário do OFF, que começou logo no dia 28 – abre as portas ao MOGA dia 30 de maio às 16h e vai até 1 de junho, com uma experiência que promete ser inesquecível. Entre os artistas internacionais e nacionais, dos mais conhecidos aos emergentes, o vai ser possível ver e ouvir Blond:ish, DJ Harvey, DJ Tennis, Jamie Jones, Luciano, Richy Ahmed, Shimza, Megatronic, Seth Troxler, Rui Vargas e ainda coletividades como Bloop, Collect, Boavista and Succo Agency, Cadenza, Life & Death, Yoyaku e Reload.

E porque o último dia do festival calha a ser também o Dia Mundial da Criança, há também um conjunto de atividades a pensar nos mais pequenos. O MOGA Kids começa assim às 9h de domingo com aulas de surf, yoga e surf skate, seguidas de uma festa para famílias, ao ar livre, no Parque da Cidade.

Cartaz de "L'Épouvantail", de Anas Zemati, um dos filmes a ser exibido durante o festival MOGA Caparica Foto: DR

O MOGA é um festival boutique dedicado à música eletrónica e inspirado pela cultura boémia, o Atlântico e o estilo de vida descontraído e orientado para o surf. A singularidade do festival reside no facto de unir festivaleiros de todo o mundo em torno da dança, música, arte e bem-estar, mas também em valores como a partilha, a abertura, o intercâmbio e a interculturalidade. Uma espécie de tribo nómada – a MOGA Tribe – que tende a seguir o festival para onde ele vai. E, em julho, o MOGA vai para Cádis – a sua primeira edição em Espanha.

Os bilhetes estão à venda no site do MOGA, onde há passes de um, dois e três dias, incluindo opções VIP.