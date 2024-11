Restaurante Emme, na Ericeira, prepara festim outonal

O Emme, restaurante do hotel Immerso, na Ericeira, preparou um jantar que é uma ode ao tempo das abóboras e das castanhas. Embora decorra no próximo dia 14, uns dias depois de São Martinho, é uma excelente forma de celebrar o fim do calor fora de tempo, as colheitas, o vinho e todas as coisas boas e quentinhas que o inverno tem para oferecer. Fazê-lo num cenário idílico com vista para o mar é só ouro sobre azul. Trata-se do último "Alexandre Silva Convida" em que o chef residente do Emme convida um outro chef para, juntos, fazerem qualquer coisa de especial. Desta vez, o convidado é o chef Rodrigo Castelo, vindo do Ó Balcão, em Santarém.

Chef Alexandre Silva Foto: DR

O jantar terá um menu de oito momentos, pensado e posto em prática pelos dois chefs, e tem como objetivo celebrar o mar, a serra e os produtos sazonais. O evento tem hora marcada para as 19h30, mas como a proximidade da praia é algo que só se consegue apreciar, verdadeiramente, à luz do dia. Há uma oferta especial para quem decidir passar a noite no hotel – afinal, quem é que quer pegar no carro depois de bem comido e bem regado? Assim, o jantar custa 120 euros, mas quem quiser lá ficar para o dia seguinte paga, ao todo, 282 euros em quarto single ou 328 em quarto duplo. Se começou a fazer a lista de Natal e acha que já está a precisar de uma pausa, para ganhar coragem, tem aqui uma boa oportunidade.

Chef Rodrigo Castelo Foto: DR

Mas, falemos do menu: coscorão do rio até ao mar e tarte do mar até à serra são as primeiras propostas, certamente tão deliciosas quanto os seus nomes são enigmáticos. De seguida, tártaro de lagostim e caranguejo do rio; e cantarelos, castanhas, molejas e mão de buda (um citrino originário da Índia e da China). Nos pratos principais há silurio (o nome que se dá no Ribatejo ao peixe-gato), com emulsão de couves com chouriço, nabo, ceboletes e bimis; e novilho com tártaro de carabineiro e emulsão de mariscos. Para a sobremesa há uma explosão de sabores outonais: pudim de abóbora com abóbora bêbeda e creme de queijo de Alcanhões; e gelado de trigo tostado, marmelo confitado e calda de cardamomo. O menu inclui um pairing vínico.

Vista matinal do terraço do Immerso Foto: DR

Esta iniciativa já levou os chefs Pedro Lemos, David Jesus e Vasco Coelho Santos ao restaurante do Immerso e, desta vez, vai ao Ribatejo buscar o chef Rodrigo Castelo, daí o esforço de apresentar pratos que representam uma simbiose entre os sabores da costa (Ericeira) e os da lezíria (Santarém).

Onde? Rua Bica Da figueira, Santo Isidoro, Ericeira Quando? Dia 14 de novembro Reservas? reservas@immerso.pt