6 vinhos a não perder esta semana

Quanta Terra Phenomena Pinot Noir Rosé 2020

Cerca de 4000 garrafas do terroir do planalto de Alijó com um novo perfil que saísse do classicismo e encontrasse uma personalidade mais moderna, expressando a identidade do Cimo Corgo. Um vinho 100% Pinot Noir com estágio de seis meses diferenciado entre cubas de inox, barricas novas e usadas, ambas de carvalho francês. €25,60

Quinta da Côrte Branco 2020

Um DOC Douro 100% Viosinho colhido em 2020. Um ano quente e muito seco, chovendo praticamente apenas no mês de abril. Temperaturas extremamente quentes no mês de julho, o mais quente desde 1931. Fermentação e estágio em barricas de 500 litros de carvalho francês novas até ao seu engarrafamento. €17,30

Quinta de Covela Avesso Natur 2019

Um vinho de uma quinta que pratica agricultura biológica em solos graníticos num cenário de terraços plantados a baixa altitude na margem direita do rio Douro na zona austral da Região dos Vinhos Verdes. Monocasta Avesso que estagiou até janeiro de 2021 com trasfega sem filtração respeitando as datas estabelecidas no calendário lunar. €15

Quinta de Lemos – Pica Pica 2020

Vinho branco feito em Silgueiros com as castas Encruzado, exclusiva da região do Dão, e Malvasia. As uvas crescem em encostas entre os 350 e os 400 metros de altitude. A vinha dispõe de um programa de proteção integrada, sendo interdita a aplicação de herbicidas, e a vindima é manual. A colheita faz-se em caixas de 10 quilos. €13,40

Quinta do Crasto Vintage 2018

Um ano quente e seco ano em 2017, inverno de 2018 pouco chuvoso, com as primeiras chuvas a aparecerem no final de fevereiro, para continuar em abundância até meados de junho. Primavera húmida com temperaturas amenas, com forte pressão de míldio na vinha onde foi preciso atuar. O resultado foi um nível excecional de maturação. €54,00

Quinta da Plansel – Dorina Lindemann – Tinta Barroca 2017

Um monovarietal Tinta Barroca do Alentejo com uma produção de cerca de 7000 garrafas. As uvas foram arrefecidas durante a noite e fermentadas lentamente em lagares tradicionais durante 15 dias. Estagiou durante 14 meses em barricas de carvalho francês. Em condições adequadas, a longevidade é de 8 anos. €13