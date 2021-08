Mercado de vinhos: as escolhas da semana

Adega Mãe – Vital Vinhas Velhas 2018

O vinho resulta de uma parceria da Adega Mãe com um pequeno produtor na Serra de Montejunto que possui vinhas da casta Vital, (há referências a 20 hectares em todo o país) com cerca de 40 anos. Segundo o enólogo Diogo Lopes, a palavra complexidade (até pela difícil vindima) é a que melhor define o Vital. Preço indicado: 20,00€



Azores Wine Company – Vinha dos Utras 2019

Produzido a partir de uma vinha com 60 a 80 anos a cerca de 80 metros do mar onde o Arinto é dominante. Além desta casta, há ainda Verdelho, Boal (Malvasia Fina) e Alicante branco (Boal de Alicante). A vindima é feita à mão e a primeira prensa vinificada em cuba de inox e segunda prensa em barricas de carvalho francês. Preço indicado: 240,00€

Avillez/Niepoort Tinto 2017

O chef José Avillez juntou-se ao produtor Dirk Niepoort para lançarem um vinho que traduzisse a região do Douro. Uma mistura de castas típicas da região que provém de vinhas velhas com cerca de 50 anos, mas o ênfase é na Touriga Franca, Tinta Amarela e Tinta Roriz. Tem grande potencial de envelhecimento, muito gastronómico. Preço na Taberna do Avillez: 38,00€

Caminhos Cruzados Reserva Branco 2017

A partir das uvas Encruzado (maioritária), Gouveio e Bical, a vinificação foi efetuada separadamente para as diferentes castas. Após desengace e esmagamento, as uvas foram enviadas para uma prensa pneumática onde se fez a separação do mosto das peliculas, sendo o mosto sujeito a decantação durante 48 horas para clarificação. Preço indicado: 18,50€



Casa Américo Alfrocheiro 2018

Produzido em terreno de solos granítico, com altitude entre os 400 e os 600 metros, marcado pela influência da montanha com 2000 metros de altitude. A casta é 100% Alfrocheiro com cerca de 25 anos, plantadas em parcelas na Quinta do Paço. Classificado Dão DOP é da sub-região da Serra da Estrela. Preço indicado: 9,00€

Casa d’Arrochela Cerval Douro 2014

A seleção é das melhores uvas das parcelas de vinha velha, na sub-Região do Douro Superior, com relevância na Touriga Franca, Sousão, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alicante Bouschet e Tinto Cão. A fermentação maloláctica ocorreu em barricas de carvalho francês. Estagiou 4 anos em garrafa antes de ser comercializado. Preço indicado: 34,50€