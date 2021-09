6 vinhos para provar antes do fim do verão

Grainha Branco Reserva 2019

Grainha Branco Reserva 2019 Foto: D.R

Gouveio, Viosinho, Rabigato e Fernão Pires fazem parte deste reserva lançado recentemente pela Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. Vem dos solos graníticos de transição na zona de Cima Corgo. Misturam-se texturas, frescura e um corpo de uvas amadurecidas sem pressa. Estagiou sete meses em barricas, com "batonnage" quinzenal durante os primeiros três meses. €14,50

Casa Relvas DOC Redondo 2019

Casa Relvas DOC Redondo 2019. Foto: D.R

O produtor identifica o ano como de excelência no Alentejo, apesar da pouca produção. Feito com Aragonez, Trincadeira e Castelão, entre outras castas, o vinho provém de vindima manual com seleção na parcela. Estagiou um ano em tonel de carvalho francês de 5000 litros. Está recomendado para acompanhar pratos de caça, carnes vermelhas e guisados. €8,99

Quinta da Ramalhosa Palhete 2019

Quinta da Ramalhosa Palhete 2019. Foto: D.R

O mais recente vinho do produtor Micael Batista que conta a história da vida e do vinho do Dão. Apenas 1200 garrafas com castas tão distintas como Alfrocheiro, Touriga Nacional, Jaen, Baga, Tinta Pinheiro, Tinta Roriz, Bastardo, Malvasia Fina, Encruzado, Uva Cão, Bical, Fernão Pires e Rabo de Ovelha. Ficou em inox durante seis meses, antes de passar um ano em garrafa. Preço indicado: €25

Pessegueiro Reserva Branco 2020

Pessegueiro Reserva Branco 2020. Foto: D.R

Um vinho do Douro das castas Rabigato e Folgazão, esta apenas 15%, engarrafado em maio deste ano. Uma vindima de um ano quente e seco realizada no início de setembro. Esteve seis meses de estágio em madeira sobre borras finas. A quinta, de um conhecido líder de Moda infantil, Roger Zannier, fica em Ervedosa do Douro. €14

Terras de Mogadouro Tinto 2019

Terras de Mogadouro Tinto 2019. Foto: D.R

Proveniente das castas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Amarela e Tinta Roriz, este tinto de Trás-os-Montes é apontado pelo produtor como gastronómico, adequado para pratos de carne e queijos ou pratos italianos. As vinhas com vista para o castelo e a adega na zona industrial, integram a sub-região do Planalto Mirandês. €8

Torre de Palma Tinto Musas 2019

Torre de Palma Tinto Musas 2019. Foto: D.R

Um vinho feito com a casta tinta Aragonez e 5% da branca Antão Vaz. Foi colhido e selecionado à mão, pisado a pé em lagares de mármore e vinificado em talha de cerâmica tradicional. No rótulo, uma reprodução real do mosaico romano, pode ler-se uma inscrição que significa: "Não estragues o mosaico com uma vassoura demasiado áspera, boa sorte". €70