Ferran Centelles, antigo sommelier do elBulli, vem ao Douro falar de vinho português

Durante três dias Ferran Centelles estará no Six Senses Douro Valley, em Lamego, para provar, ensinar e falar do que melhor sabe: vinhos, desta vez com enfoque nos portugueses.



O programa começa na próxima quinta-feira, dia 12, com uma prova privada de vinhos do Douro (€120 por pessoa), pelas 17h30. Já na sexta-feira, acontece uma prova privada de vinho do Porto Premium (€150 por pessoa) e um jantar vínico da Real Companhia Velha no restaurante Vale de Abrãao (€220 por pessoa). A prova de sábado será novamente com excelentes vinhos do Douro (€120 por pessoa) e terminará com um jantar de gastronomia típica portuguesa com a Protótipo Wines (vinhos naturais do Douro e de Távora-Varosa) na Wine Libraby do hotel (€150 por pessoa).

Six Senses Douro Valley Foto: Six Senses Douro Valley

O currículo de Centelles não mente. Entre 2000 e 2011, fez parte da equipa de sommeliers do conhecido elBulli, sendo hoje diretor do departamento de bebidas do antigo restaurante. Para além disso, também é autor de vários livros dedicados ao vinho, como Qué vino con este pato?, da editora Planeta Gastro (2016), e o ensaio The Bottle 18, da Ediciones Dionisíacas (2021). É ainda presença assídua em cursos de vinho presidente do jurí de sommeliers do International Taste Institute.



No últimos tempos, tem desenvolvido em conjunto com uma equipa de cientistas, filósofos, historiadores, jornalistas e de outros sommeliers, o que poderá ser a mais importante enciclopédia sobre vinho que alguma vez existiu, tendo já publicado quatro dos setes tomos previstos, o último em 2020. O quarto tomo El vino en el restaurante dá aborda o papel de um sommelier nos dias de hoje.

Para além de provas, o Six Senses Douro Valley conta regularmente com workshops de bebidas tónicas e fermentadas e workshops de pickles, iogurtes e germinados. Durante todo o ano realizam-se visitas culturais, piqueniques, idas a restaurantes locais e ainda passeios de barco e bicicleta.



Reservas através do email reservations-dourovalley@sixsenses.com ou do número 254 660600.