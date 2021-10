6 vinhos para experimentar no outono

Já te disse Tinto 2019

Já te disse Tinto 2019 Foto: D.R

Não estamos a falar de castas autóctones, apesar da Alicante Bouschet já ser quase mais alentejana do que francesa. Mas as restantes são Petit Verdot e Syrah. Sem complexos, um tinto 2019 que é a estrela da companhia, proveniente de um hectare de vinha inspirada em Borgonha. O produtor Pedro Patrício convidou Álvaro Siza Vieira para fazer os rótulos. Preço indicado: €50

Tecedeiras Touriga Nacional 2018

Tecedeiras Touriga Nacional 2018 Foto: D.R

A casa Lima&Smith quis comemorar os 20 anos da marca Tecedeiras lançando um lote especial para festejar a viragem enológica do Douro que passou a apostar nos vinhos tranquilos. A vindima foi manual e o vinho proveniente da sub-região do Cima Corgo, estagiou em barricas de carvalho francês de 500 litros durante 19 meses. Preço indicado: €25

J de José de Sousa 2017 Tinto

J de José de Sousa 2017 Tinto Foto: D.R

Um reserva da colheita de 2017 produzido com as castas Grand Noir, Touriga Francesa e Touriga Nacional. Um vinho de talha lançado em anos extraordinários da adega que, desde 1986, pertence à casa José Maria da Fonseca. Estágio de oito meses em barricas novas de carvalho francês e americano. Grande potencial de envelhecimento. Preço indicado €49.99

Dory Branco 2020

Dory Branco 2020 Foto: D.R

É o enólogo da Adega Mãe, Diogo Lopes, que afirma que a marca Dory se tornou um grande valor do segmento. Mais conotado com o Verão, mas adequado para outras estações, o branco revela-se com acidez refrescante, suave, leve cremosidade e toque salino. Mesas de peixes e de petiscos levam vantagem neste branco. Preço indicado: €4,99

Hasso Tinto 2019

Hasso Tinto 2019 Foto: D.R

É um dos lançamentos mais recentes. A casa Kranemann Wine Estates volta pela segunda vez a lançar os DOC Douro nascidos na Quinta do Convento de São Pedro das Águias, no Vale do Távora. O vinho, além do field blend, conta com as castas Touriga Nacional, Tinta Roriz e Tinta Barroca. Preço indicado: €7

Caminhos Cruzados Reserva Tinto 2017

Caminhos Cruzados Reserva Tinto 2017 Foto: D.R

Produzido a partir de uvas Touriga Nacional e Alfrocheiro Preto, vinificado em cubas de inox com temperatura controlada. Parte do lote estagiou em barricas de carvalho francês e o restante em inox. Uma combinação clássica que os produtores recomendam ser servido a uma temperatura entre os 16 a 18 graus. Preço indicado: €18,50