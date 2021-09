Sugestões de vinho? 6 que pode provar já

Síbio Rosé 2020

Com mais de dois séculos de história, a Real Companhia Velha lançou recentemente o seu rosé do Douro nas terras altas – planalto de Alijó – da Quinta do Síbio. Um monocasta Touriga Nacional que os responsáveis descrevem como tendo um carácter aromático, frescura e acidez. O vinho pode ser comprado em três formatos: standard, magnum e double magnum. Preço indicado: €15,50

Síbio Rosé 2020 Foto: DR

Pacheca Moscatel Galego Branco 2020

Uma novidade no portefólio da empresa numa edição limitada a 6344 garrafas. Um monovarietal da série "Pacheca Private Collection". A enóloga Maria Serpa Pimentel refere-o com a exuberância típica da casta, com notas de citrinos, alperce, flores de tília e mel. As uvas são uvas provenientes de uma vinha plantada a 571 metros de altitude, teor alcoólico de 12,5%. Preço indicado: €17

Plansel Verdelho "Parcela Especial" 2020

Mais um monocasta feito no Alentejo na Quinta da Plansel pela enóloga Dorina Lindmann. Feito em vindima manual para caixas de 25 quilogramas. Borras eliminadas naturalmente a baixa temperatura e fermentação em depósitos de inox de pequena capacidade e barricas de carvalho francês. Estagiou três meses. Preço indicado: €5,65

Plansel Verdelho "Parcela Especial" 2020 Foto: DR

João Portugal Ramos Alvarinho 2020

Há muito que o produtor e enólogo do Alentejo se aventurou por outras regiões. Um delas, Monção e Melgaço, conhecida pela sua casta rainha Alvarinho. Este, da vindima do ano passado, lançado recentemente, é produzido com maceração pré-fermentativa a baixa temperatura antes da prensa e do mosto clarificado. Preço indicado: €9,99

João Portugal Ramos Alvarinho 2020 Foto: DR

Tapada do Chaves Reserva Tinto 2015

Com vida renovada, a marca lança o seu Aragonez, Trincadeira e Alicante Bouschet. Vinhos de duas parcelas descritas pelos responsáveis como das mais velhas de vinha do Alentejo, em produção, com registos nos anos de 1901 para a vinha tinta e de 1903 para a vinha branca. A vindima foi manual de uvas de talhões entre os 350 e 400 metros de altitude. Preço indicado: €28

Tapada do Chaves Reserva Tinto 2015 Foto: DR

Herdade do Rocim Amphora Branco 2020

Vinificação à antiga feita pelo casal Catarina Vieira e Pedro Ribeiro pelo processo tradicional, em talhas de barro e sem controlo de temperatura de maneira a respeitar a forma ancestral de fazer o vinho de talha. Castas pouco comuns, Antão Vaz, Perrum, Rabo de Ovelha e Mateúdo provenientes de solos pouco produtivos de origem granítica e xistosa. Preço indicado: €5,65