6 novos vinhos para descobrir esta semana

Colinas do Douro Reserva Branco 2019

Vinho branco aromaticamente intenso proveniente de um ano atípico, com eventos climáticos relevantes e com seca meteorológica durante todo o ciclo vegetativo. Feito com as castas Gouveio, Viosinho e Moscatel Galego. Estagiou em barricas de carvalho francês de 500 litros durante seis meses. Preço indicado: €10,95

Cortes de Cima – Lour-inho 2019

Das vinhas plantadas nas areias frescas da costa atlântica, um blend de Alvarinho e Loureiro. Fermentado e estagiado em "froudre" esloveno durante oito meses. Segundo estágio em inox durante 6 meses. A vinha situa-se em pleno parque natural, ladeada por Vila Nova de Milfontes, rio Mira e Serra de S. Luís. Preço indicado: €30,50

João Portugal Ramos – Tons de Duorum Rosé 2020

Um alentejano de cor salmão aberto feito com as castas Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinta Roriz. As uvas, numa cota de 400-600 metros, foram maceradas a frio e a fermentação alcoólica a temperatura controlada. Um aroma marcado por frutos vermelhos e notas vegetais. Um vinho com volume, acidez bem equilibrada. Preço indicado: €4,99

Herdade da Malhadinha Nova – Viosinho da Malhadinha – Vinha do Olival 2020

A primeira edição do Viosinho da Malhadinha na região do Alentejo foge um pouco ao estilo da casa, sem ser muito expressivo no aroma, mas com notas minerais e um leve floral. De média estrutura e bom volume, mas equilibrado pela acidez. Um vinho elegante 100% da casta Viosinho, colhido manualmente e fermentado a baixas temperaturas. Preço indicado: €20

Família Margaça – Vinha do Furo Tinto 2020

Um vinho da Sociedade Agrícola de Pias com Touriga Franca, Aragonez e Sousão. Foi vinificado em cuba de inox com temperatura controlada. Estagiou seis meses em barricas de carvalho francês. O produtor recomenda harmonizar com enchidos de corte fino, algumas carnes mais delicadas e macias ou pizzas e massas com molhos de tomate. Preço indicado: €6,75

Montez Champalimaud Paço do Teixeiró – Avesso 2019

Feito integralmente da casta Avesso, é um vinho com Denominação de Origem (DO) vinho verde da sub-região de Baião, em solo predominantemente xisto. As vinhas, com cerca de 40 anos, são provenientes de uma parcela da Quinta do Paço de Teixeiró. Vindima manual cujo mosto permanece em contacto pelicular durante aproximadamente cinco horas. Preço indicado: €12,40