6 vinhos para provar este fim de semana

CARMIN – Reguengos Trifolium Grande Reserva Tinto

CARMIN – Reguengos Trifolium Grande Reserva Tinto Foto: D.R

Elaborado a partir de três castas comuns no Alentejo: Alicante Bouschet (40%), Aragonez (30%) e Trincadeira (30%). O vinho estagiou em barricas de carvalho francês e americano durante um ano. As uvas foram desengaçadas e esmagadas e a adição de leveduras inicia a fermentação a temperatura controlada de 28 graus. Preço indicado: €14,90

Boas Quintas – Fonte do Ouro Tinto 2019

Boas Quintas – Fonte do Ouro Tinto 2019 Foto: D.R

Um tinto do Dão DOC de solo granítico, ligeiramente ácido e pobre em nutrientes. As uvas das três castas Touriga Nacional, Alfrocheiro e Jaen foram fermentadas com suave maceração. Após a fermentação maloláctica, o vinho estagiou 6 meses em barricas de carvalho francês. Os produtores referem que se deve servir entre 16 e 18ºC. Preço indicado: €4

Quintas de Melgaço – QM Rosé 2020

Quintas de Melgaço – QM Rosé 2020 Foto: D.R

O QM Rosé foi vinificado a partir das castas brancas e tintas da sub-região de Monção e Melgaço: Alvarinho e Vinhão (conhecido por Sousão no Douro). Alcançou uma medalha de ouro, na 28ª edição do "Concours Mondial de Bruxelles", um dos mais conceituados do mundo. Estagiou em cubas de inox com temperatura controlada e removimento regular das borras durante três meses. Preço indicado: €10,99

Reynolds – Julian Reynolds Arinto 2019

Reynolds – Julian Reynolds Arinto 2019 Foto: D.R

Um 100% Arinto do Alto Alentejo de solos graníticos. A vinha, da Herdade da Figueira de Cima, está a uma altitude de 400 metros. Com influência climática da Serra de São Mamede, possui excelentes condições de drenagem e exposição solar. A fermentação foi longa em depósito inox, com frio e com leveduras próprias. Preço indicado: €4

Soalheiro Granit 2020

Soalheiro Granit 2020 Foto: D.R

O Granit segue um percurso de cinco anos e resulta da aposta da casa Soalheiro no Alvarinho de montanha de vinhas de pequena dimensão em solo de origem granítica acima dos 300 metros. Com o objetivo de testar a elasticidade e resiliência da casta Alvarinho, antecipando a evolução das alterações climáticas, revela o lado mais mineral. Preço indicado: €4

Vicentino – Naked Pinot Noir Rosé 2019

Vicentino – Naked Pinot Noir Rosé 2019 Foto: D.R

Os vinhos são oriundos do Brejão na Reserva Natural do Sudoeste Alentejano. A gama "Vicentino Naked" revelam o perfil da casta Pinot Noir, numa versão crua, sem recurso a barricas. Pelo grau alcoólico de 11,5%, pode ser bebido como aperitivo e deve ser servido fresco a 10 graus. O final longo e salino transporta o habitat natural da costa atlântica. Preço indicado: €9,75