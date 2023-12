5 vinhos especiais que combinam com o Natal

Quinta de Chocapalha Arinto Antigo 2020

O tradicional bacalhau de Natal vai melhor com brancos, e especialmente bem com Arinto, sobretudo com alguma idade e estágio em madeira. Na Quinta da Chocapalha, além de tratarem muito bem o Arinto, lançaram um vinho que parece perfeito para a altura, proveniente de uma vinha com mais de 30 anos de idade e que passou perto de 24 meses de estágio em barricas antigas e em contacto com as borras finas. O resultado foi um branco dourado, complexo, equilibrado e persistente na boca. Um excelente branco.

Arinto Antigo 2020 Foto: DR

Série Ímpar Curtimenta

Dizem que "três foi a conta que Deus fez", mas parece que Luís Sottomayor seguiu-lhe os passos ao produzir este branco especial a partir de uvas colhidas em três quintas da Sogrape no Douro, cada uma localizada numa das três sub-regiões. Mais, trata-se de um vinho de três colheitas distintas e que conta com três castas – Alvarinho, Arinto e Viosinho – fermentadas separadamente em três barricas de carvalho. A Série Ímpar oferece-nos sempre vinhos originais, praticamente irrepetíveis, e este ano não foi diferente, com este branco muito encorpado e extraído, que passou também por um processo de curtimenta (ou seja, o estágio em contacto com as películas e grainhas). Excelente intensidade e acidez, vai acompanhar na perfeição um bacalhau à lagareiro.

Série Ímpar Foto: DR

Mirabilis Tinto 2021

Já pensaram que o polvo, para se proteger, lança tinta? Tinta, não branca, por isso sigam o conselho do pobre animal e na hora de harmonizar escolham um bom tinto. Este Mirabilis, da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, dispensa apresentações. É um dos grandes do Douro e este ano está especialmente afinado, resultado de um ano mais fresco. É sem dúvida um tinto poderoso, elegante e complexo na mesma medida, com frescura e uma acidez quase mentolada. Os taninos são sedosos e é muito gastronómico.

Mirabilis Tinto Foto: DR

Reserva Especial 2014

O Reserva Especial, como sabemos, está numa posição ingrata. Por um lado, fica a deceção de não ter sido classificado de Barca Velha. Por outro, o prazer de poder beber um vinho que, para todos os efeitos, podia perfeitamente ter atingido esse estatuto de supra sumo, por um terço do valor. O que, se pensarmos bem, é uma vantagem para nós, consumidores… Este 2014 marca-nos sobretudo pela elegância, fruto também de ter sido um ano temperado, pela acidez viva e pelos taninos firmes, com um final enorme. O mais recente exemplar desta grande saga do Douro, à mesa, vai sublimar o melhor que o cabrito nos pode oferecer.

Reserva Especial Foto: DR

D’Alva Tawny 50 anos

Esta categoria dos Portos Tawny com 50 anos ainda é muito recente (antes o máximo eram 40), mas já nos começam a chegar exemplos do que podemos ganhar, como é o caso deste D’Alva, resultado da herança da histórica casa C. da Silva, fiel depositária de vinhos muito velhos. Cor âmbar e aromas muito ricos a frutas (ameixas e figos secos), amêndoas torradas, e especiarias. Intenso, é um vinho do Porto para ser apreciado com bons queijos ou sozinho, em alternativa às sobremesas mais doces.