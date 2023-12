Panetone Dolce & Gabbana à venda no Porto

O panetone está para os italianos como o bolo-rei está para os portugueses. Só há um sítio onde podemos encontrar panetones com carimbo da marca italiana Dolce & Gabanna, e fica no Porto, na Vermuteria, o já conhecido gastrobar da baixa portuense.



Disponível em diferentes variações de sabor, há ainda outras marcas e combinações para provar este que é o elemento indispensável das mesas festivas italianas: estes têm amêndoa siciliana, castanha glassé, pistáchio, chocolate, açafrão siciliano, e ainda alguns elementos secretos.

Estes panetones, que são assinados pela dupla de designers Dolce&Gabbana em parceria com a doçaria Fiasconaro, estão exclusivamente à venda na Vermuteria. Foto: DR

Estes panetones, que são assinados pela dupla de designers Dolce & Gabbana em parceria com a doçaria Fiasconaro, estão exclusivamente à venda na Vermuteria. Existem, assim, nas variações Mandorle di Sicilia (Amêndoa siciliana, 75€), Castagne Glassate e al Gianduia (Castanha glassé e chocolate Gianduia, 95€), mas também no clássico Cioccolato (Chocolate, 75€) e no imperdível Agrumi e allo Zafferano di Sicilia (Laranja cristalizada, limão fresco, puré de tangerina e açafrão siciliano, 75€). Existem, ainda, quantidades muito limitadas do Pistacchio di Sicilia (Pistáchio, 95€), um dos best-sellers e também um dos mais distintos. Estes panetones distinguem-se bem pela embalagem: estão devidamente embalados em caixas coloridas, inspiradas nas cores caleidoscópicas da maiólica siciliana.

Panetones à venda na Vermuteria.

Coleção Panetones Le Creazioni di Giulia. Foto: DR

Para quem prefere opções mais tradicionais, chegam os panetones da casa Augusta Panettoni, fundada em 1945, em Milão, por um mestre confeiteiro, conhecido por ser o guardião da tradicional receita do panetone milanês. É possível provar o Clássico, elaborado com passas e frutas secos (12€), e o Al Limoncello, com creme de limoncello (10€). A oferta fica completa com os panetones Le Creazioni di Giulia, em que se repete o sabor do Pistacchio (Pistáchio, 50€) e o Tradizionale, feito com passas, limões italianos e laranjas (45€).

Coleção Panetones Augusta Panettoni. Foto: DR

De raízes milanesas, esta sobremesa típica é uma espécie de brioche redondo com pedaços de frutas cristalizadas, passas e frutas cítricas, estando mesmo a sua receita original protegida por lei.

Onde? R. de Cândido dos Reis 126. Quando? Durante o mês de dezembro, o restaurante estará aberto em horário alargado aos fins de semana, abrindo portas a partir das 12h30. O mesmo horário aplica-se ao próximo feriado de 8 de dezembro (sexta-feira).