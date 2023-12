8 vinhos Pinot Noir em prova na "1ª Sommelier Series"

O Sála, localizado na baixa pombalina, sob a visão do chef João Sá, prepara-se para cativar os amantes de vinho com a estreia da 1ª Sommelier Series, uma experiência única que promete desafiar as expectativas. Em colaboração com os sommeliers Raquel Vieira e Francisco Cunha, experientes no universo gastronómico, a primeira edição, agendada para 16 de dezembro, traz um enfoque especial à casta Pinot Noir.

Chef João Sá Foto: DR

A seleção de vinhos é uma viagem sensorial por algumas das mais aclamadas regiões vinícolas do mundo, incluindo Patagónia, Estados Unidos, França e Nova Zelândia. Com referências de destaque como Bodega Chacra Patagonia Barda e Pommard Les Perrieres Vincent Dancer, a lista promete encantar os paladares mais exigentes.

João Sá destaca a abordagem única da Sommelier Series, onde o desafio é explorar o universo dos vinhos de forma irregular e transgressora. A primeira edição concentra-se na lendária casta Pinot Noir, conhecida pela delicadeza e versatilidade na produção de vinhos intensos ou frutados.

O Sála Foto: DR

O menu preparado pelo chef João Sá é meticulosamente equilibrado para permitir que os vinhos brilhem, destacando-se pela intensidade e personalidade única. A noite é exclusiva para oito pessoas com custo de €200 (por pessoa). Além disso, o chef João Sá revela planos ambiciosos para as Sommelier Series em 2024, explorando temas como castas menos conhecidas, "vinhos laranja" e Syrah de diversas partes do mundo. Para agora, o convite é para uma experiência única com oito tintos Pinot Noir, onde o vinho se destaca como o protagonista indiscutível da mesa.