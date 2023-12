Será este o melhor champanhe do ano?

É o líquido dourado mais apetecível na época das festas e não é difícil perceber porquê. Com uma complexidade aromática e um equilíbrio notáveis, o bom champanhe quer-se fresco, equilibrado e autêntico.

Os juízes do Champagne & Sparkling Wine World Championships concordam e é por isso que desempenham um papel crucial na avaliação de vinhos espumantes de todo o mundo. Esta prestigiada competição, que já vai na 12ª edição anual, reúne especialistas internacionais que, após duas semanas de avaliação no início do ano, revelam os resultados para 2023.

O título de "Campeão Mundial Supremo" foi concedido à colheita de 2008 do Millésime Rare Champagne da Piper-Heidsieck. Este reconhecimento não se refere a uma garrafa convencional, mas sim a um formato magnum, conferindo-lhe características de envelhecimento superiores devido ao seu tamanho de 1,5 litros. O gargalo mais estreito minimiza a presença de ar, reduzindo a aeração e a oxidação.

O Millésime é conhecido pelo aroma distintivo que revela notas típicas de pera e maçapão, mas a colheita de 2008 adiciona uma concentração de elementos primaveris frescos, como flor de laranjeira, juntamente com um toque cítrico picante que permanece presente no paladar. Vendido a $209 (€189,77) por garrafa, que tem o dobro da quantidade padrão, este champanhe destaca-se pela complexidade e estrutura fora do comum.