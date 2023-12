Um beachclub numa versão de inverno

Entrar no JNcQUOI Beach Club é como entrar na sala grande de um amigo que vive junto ao mar. Decorado com elegância, num privilégio evidente aos materiais que se integram melhor neste ambiente – como a madeira e as palhinhas e, claro, a cortiça – os tons oscilam entre o castanho, o branco, o azul e o bege. Os janelões em vidro deixam à vista a bela praia do Pego. Uma obra do arquiteto Vincent Van Duysen, em coordenação com o arquiteto local Miguel Saraiva, e o designer de iluminação Oscar Nystrom. É curioso mencionar que a intervenção do consultor de bem-estar e performance Greg Payne e do space healer Alberto Amura foram, certamente, determinantes. O percurso até à praia, feito pela vila do Carvalhal, conduz-nos por uma paisagem que se vai alterando com o tempo, que junta antigas casas de pescadores com novos empreendimentos de luxo.

JNcQUOI Beach Club Foto: DR

Uma obra do arquiteto Vincent Van Duysen.

Há muito que a Comporta e, aliás, toda a costa alentejana atrai turistas e nativos. O JNcQUOI Beach Club é o culminar de uma inevitabilidade, a chegada de um beachclub de luxo que se quer desviar dos circuitos pretensiosos, oferecendo boa comida com a merecida vista mar. A prova disso é que o chef encarregado de pensar toda a carta é o já consagrado Jerónimo Ferreira. Vale a pena criar um preâmbulo com o seu fabuloso percurso: depois de se ter formado em Cozinha e Pastelaria pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, começou por entrar nas cozinhas do restaurante Casa Branca, em Gaia, especializando-se em comida tradicional portuguesa.

Sapateira recheada.

Era ele quem estava na abertura do famoso hotel Quinta do Lago, em 1986, o que lhe deu as bases da cozinha francesa. Mais tarde, permaneceu cinco anos no The Ritz London, onde aos 26 anos já era sous-chef. Na sua primeira aventura a solo, abriu o restaurante de luxo BILLI-BI na Foz do Porto, mas rapidamente rumou à Madeira, para liderar cinco anos a cozinha do The Cliff Bay. Não resistiu, e acabou por voltar a Lisboa para ser chef executivo do Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, mais cinco anos. Voltou a casa, ao Porto, à cozinha do Sheraton Porto, durante uma década. Inesperadamente ruma ao Rio de Janeiro para realizar um projeto de Food & Beverage para a Copa do Mundo da FIFA 2022, tendo, depois, viajado para o México, onde viveu ao longo de quatro anos. Em terras brasileiras e mexicanas absorveu as culturas baiana e indígena, respetivamente, tendo regressado a Portugal munido de referências da gastronomia da América Latina. Esta última parte é particularmente importante para a carta que agora encontramos no JNcQUOI Comporta, uma belíssima fusão entre técnicas de cozinha mexicanas, com o melhor da cultura portuguesa na culinária.

O espaço interior com vista para o mar.

Chef Jerónimo Ferreira Foto: DR

A vastíssima carta deixa indeciso qualquer amante de bom peixe e bons mariscos. Nas entradas, a escolha revela-se equilibrada quando testamos a crocante salada de caranguejo real, abacate, vinagrete de trufa e croutons (€42), aliada a uma tempura de camarão com maionese de chili (€33) e ainda uns carabineiros com manteiga e alho na frigideira (€49). Há, ainda outras tradicionais como o presunto, os peixinhos da horta, os ovos rotos, o cocktail de caranguejo ou os mexilhões – tudo pedidos que ficarão para outro dia, mas não são menos apetitosos. Havendo peixe fresco do dia, é difícil fazer outra escolha. No caso, uma dourada servida com batatas no forno confitadas e um finíssimo feijão verde em molho de manteiga. Nos pratos principais há ainda opções que se dividem em marisco; sopas; pastas; arroz; peixe e marisco; carne; e clássicos JNcQUOI – pratos dos outros restaurantes que viajam até à beira mar.

Ostras Foto: DR

Bife de atum com cogumelos.

Especial destaque para a diversidade de paellas, que vão do chuletón ao pato, e de combinações tão tradicionais portuguesas como bacalhau gratinado ou vitela à milanesa. Nas sobremesas, temos o melhor de todos os mundos JNcQUOI, que traz dos seus restaurantes em Lisboa as sobremesas bestseller. Na dúvida, peça o trio de babas: dinossauro (mousse de chocolate, toffee de caramelo, crumble de bolacha, ganache cremosa de chocolate, chantilly, crumble com pedaços de chocolate), rinoceronte (caramelo, doce de ovos, bolacha e nata) e tubarão (pinhões, arroz doce, mousse de lima, creme de ovo e canela) que custa €30 e é ideal para partilhar. O JNcQUOI Beach Club tem como extensão o espaço Cabana, um bar com capacidade para 40 pessoas e com acesso à praia, e que de inverno permanece encerrado. As boas notícias são que a grande festa de fim de ano acontece aqui, com fogo-de-artifício e a temática tropical. Entrar com o pé direito em 2024, portanto.

Paella de cogumelos Foto: DR

Onde? Praia do Pego, Carvalhal, Comporta Quando? De domingo a quinta-feira das 12h30 às 18h; Sexta e sábado das 12h30 às 23h. Reservas +351 269 249 890 ou book@jncquoibeachclub.com