A cozinha contemporânea do Cantinho do Avillez tem novos sabores

Das entradas às sobremesas, clássicos como os Peixinhos da Horta, o Queijo de Niza no Forno e o Bife à Cantinho ganharam agora concorrência. Os novos convocados na carta de verão do Cantinho do Avillez, no Chiado, são frescos, como o verão pede, portugueses, como se espera do Cantinho, e contemporâneos, assinatura incontornável de José Avillez. Estão prontos a provar no número 7 da Rua dos Duques de Bragança, em Lisboa.

Camarão tigre com molho de yuzu e trufa Foto: DR

Vamos por ordem. Há cinco novas entradas: Corvina Marinada com limão, pistáchios e hortelã, Carpaccio de Courgette marinada com pinhões, agrião e limão, Tártaro de Polvo com emulsão de kimchi, Gambas à Malaguenha e Camarão Tigre com molho de yuzu e trufa.

Frango no forno com sabores de viagens Foto: DR

Já nos pratos principais, as novidades são seis. Corvina Salteada com molho de bobó e picadinho de espargos verdes, Lombo de Bacalhau com cebolada, batatinhas assadas e creme de pimento, Frango no Forno com sabores de viagens e batatas fritas, Lagartos de Porco Preto com migas e saladinha de tomate, Pastéis de Bacalhau com arroz de tomate e uma opção vegetariana, Caril de Legumes verdes, grão-de-bico e arroz thai.

No fim, juntam-se duas opções de peso para selar o repasto. Framboesas com sorvete de limão e manjericão, para uma boa dose de frescura, e Pudim de Azeite e mel com sorvete de framboesas.

Pudim de azeite e mel com sorvete de framboesa Foto: DR

O Cantinho do Avillez do Chiado está aberto de segunda-feira a domingo, entre as 12h30 e as 15h e das 18h30 à meia-noite. As reservas podem ser feitas por telefone: 211 992 369.