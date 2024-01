Lisbon Beer Department celebra com música, cerveja e solidariedade

O cartaz do evento.

O Lisbon Beer Department, em Marvila, volta a abrir portas para celebrar a. Com entrada gratuita, o evento decorre no dia 6 de janeiro, entre os espaços de três cervejeiras distintas: Musa, Dois Corvos e Fermentage. O festival, intitulado "Ouro, Incenso e Birra", promete muita música, comida e, naturalmente, cerveja.Com um horário dasos espetéculos serão repartidos entre as músicas ao vivo e os DJs, todas nos três espaços. Olhando com mais detalhe aos horários,decorrerá uma demonstração da Associação Jorge Pina (15h30), três sets, Gaspar Varela (16h00), Alex D'Alva (20h00) e Nelassassin (00h00); e duas atuações, Meia/Fé (18h30) e Filipe Sambado (23h00).No, a apresentação da associação (14h30) dá início ao dia, seguido da DJ Margarida Campelo (17h00), da atuação ao vivo de Celso (19h00) e de 800 Gondomar (21h30) e acaba com o set de Cláudia Guerreiro (23h00).No último espaço,, a música só começa às 17h00 com Caravananana, seguido por Triunfo dos Acéfalos (19h30) e Baleia Baleia Baleia (22h30), terminando com um set de Lizatron (23h00).Nesta edição, o festival dedica-se à, uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem desenvolvido atividades de mecenato social nas áreas desportiva e cultural. A associação, assim como aqueles com necessidades educativas especiais. As receitas provenientes da venda dos copos serão revertidas para a aquisição de uma carrinha para uso da associação.