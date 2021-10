As Bond girls mais sexy de sempre

Depois de consecutivos adiamentos por causa da pandemia, o 25º filme da saga James Bond, 007: Sem Tempo Para Morrer chegou finalmente aos cinemas. A estreia em Portugal ocorreu na passada quinta-feira, 30 de setembro. Daniel Craig retorna como agente secreto 007 e surge acompanhado no grande ecrã por Ana de Armas e Lashana Lynch, esta última sendo a primeira mulher num papel de agente, como uma nova Bond. Léa Seydoux também retorna como Madeleine Swann.

Enquanto acompanhamos a mais recente aventura do agente do Serviço Secreto Britânico, recordamos as mulheres que também brilharam ao lado do 007 e deram à saga mais um apelo inevitável de assistir.

#1 Ursula Andress como Honey Ryder em ‘Agente Secreto 007’ (1962)

Andress em ‘Agente Secreto 007’ (1962) Foto: IMDB

#2 Zena Marshall como Miss Taro em ‘Agente Secreto 007’ (1962)

Marshall em ‘Agente Secreto 007’ (1962) Foto: IMDB

#3 Daniela Bianchi como Tatiana Romanova em ‘007 - Ordem para Matar’ (1963) Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Bianchi em ‘007 - Ordem para Matar’ (1963) Foto: IMDB | Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

#4 Honor Blackman como Pussy Galore em ‘007 - Contra Goldfinger’ (1964)

Blackman em ‘007 - Contra Goldfinger’ (1964) Foto: IMDB

#5 Shirley Eaton como Jill Masterson em ‘007 - Contra Goldfinger’ (1964)

Eaton em ‘007 - Contra Goldfinger’ (1964) Foto: IMDB

#6 Martine Beswick como Paula Caplan em ‘007 - Operação Relâmpago’ (1965)

Beswick em ‘007 - Operação Relâmpago’ (1965) Foto: IMDB

#7 Kristina Wayborn como Magda em ‘007 - Operação Tentáculo’ (1983)

Wayborn em ‘007 - Operação Tentáculo’ (1983) Foto: IMDB

#8 Denise Richards como Dra. Christmas Jones em ‘007 - O Mundo Não Chega’ (1999)

Richards em ‘007 - O Mundo Não Chega’ (1999) Foto: IMDB

#9 Halle Berry como Jinx em '007 - Morre Noutro Dia' (2002)

Berry em '007 - Morre Noutro Dia' (2002) Foto: IMDB

#10 Monica Bellucci como Lucia em ‘007 Spectre’ (2015)

Bellucci em ‘007 Spectre’ (2015) Foto: IMDB

#11 Ana de Armas como Paloma em '007 - Sem Tempo Para Morrer' (2021)

Armas em '007 - Sem Tempo Para Morrer' (2021) Foto: Imdb

#12 Léa Seydoux como Madeleine em '007 - Sem Tempo Para Morrer' (2021)