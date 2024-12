Livro. Os anos 80 pela objetiva de David Bailey

Um dos mais aclamados fotógrafos de moda e retratistas do Reino Unido tem agora uma merecida homenagem nesta edição da Taschen, que se chama, muito simplesmente, Eighties, e que, como é óbvio, reune as suas melhores fotografias dos anos 80. Durante essa memorável década, posaram para David Bailey gente tão famosa Tina Turner, Yves Saint Laurent, Anna Wintour ou a princesa Diana. As suas fotografias tinham lugar cativo nas grandes revistas de moda, como a Tatler e as diversas Vogue. Com a sua objetiva, Bailey ajudou a moldar o mundo da moda dos anos 60 e é particularmente interessante ver o que ele conseguiu fazer, anos depois, quando o que lhe apresentado era uma profusão de cabelos cheios de laca, chumaços nos ombros, mini-saias e maquilhagens de cores garridas.

Esta edição tem prefácio do próprio David Bailey Foto: Taschen

Bailey nasceu em 1938, em Londres, e é conhecido como um dos pais da fotografia contemporânea. Os primeiros trabalhos da sua juventude, durante a década de 60, ajudaram não só a definir a moda daqueles anos, como contribuiram para transformar em estrelas algumas modelos desse tempo, como Jean Shrimpton e Penelope Tree. As fotografias de Bailey faziam uso da informalidade da cultura de rua londrina para criar um estilo de casual coolness – muito mais interessante e original do que o casual chic de que hoje tanto se fala (sim, estamos a pensar nos 500 convites para eventos de Natal que recebemos nas últimas semanas).

Jerry Hall numa produção para a Louis Vuitton Foto: Taschen

O Modernismo foi a grande inspiração de Bailey. Foi daqui que retirou o movimento e imediatismo que injetou nas suas criações, recorrendo, ao mesmo tempo, a perspetivas muito diretas e recortadas, tanto nas produções de moda, quanto nos retratos. De resto, Bailey fotografou as coleções de alta-costura, passerelle e pronto-a-vestir de designers mais famosos dos anos 80, incluindo Azzedine Alaïa, Comme des Garçons, Guy Laroche, Missoni, Stephen Jones, Valentino e Yves Saint Laurent, ao mesmo tempo que imortalizava as beldades da época: Catherine Bailey, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Catherine Deneuve, Princesa Diana, Jerry Hall, Marie Helvin, Grace Jones, Kelly LeBrock, Christy Turlington, Tina Turner, entre outras.

De novo Jerry Hall com o também famoso fotógrafo Helmut Newton Foto: Taschen

Eighties oferece uma oportunidade única de transformar David Bailey em guia e intérprete, desses anos que, como diz próprio no prefácio, "acabaram por ser mágicos." Nestas (296) páginas, essa magia ganha vida.

Este livro está disponível no site da taschen e custa 100 euros.