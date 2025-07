Capitólio acolhe sessões de cinema a céu aberto

A estrelada e agitada noite lisboeta encontra calma e silêncio nas belas artes. O ponto de encontro é o incomparável Parque Mayer, emblemático palco de míticos espetáculos e peças de teatro. O terraço do Capitólio, o cine-teatro situado num dos principais polos culturais da cidade das sete colinas, recebe uma nova edição do Cinecapitólio Rooftop. Rui Pedro Tendinha, crítico de cinema, é o responsável pela curadoria dos filmes.

Os fãs de cinema poderão usufruir destas projeções sob a vista fascinante da cidade, no conforto das espreguiçadeiras e com os headphones colocados Foto: José Frade

No Cinecapitólio Rooftop, será possível revisitar clássicos do cinema, obras que alcançaram o título de fitas de culto, sucessos recentes e filmes para o público mais novo, num evento que conta com uma programação cuidada, e que inclui múltiplos géneros, do drama ao romance, do terror à comédia e da ação à fantasia.

Entre as longas metragens, encontramos títulos clássicos como Taxi Driver de Martin Scorsese, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, Top Gun – Ases Indomáveis de Tony Scott e Jaws, o famoso Tubarão, de Steven Spielberg. Também grandes clássicos do drama, The Breakfast Club – O Clube, e Perfume de Mulher. Já num tom mais leve, Notting Hill, Um Sonho de Mulher – Pretty Woman, Footloose – A música está do teu lado, e Moulin Rouge completam o cartaz. As crianças poderão também contar com sessões do Divertidamente 2 e Lilo e Stich.

No "Cinecapitólio Rooftop", será possível revisitar clássicos do cinema, obras que alcançaram o título de fitas de culto, sucessos recentes e filmes para o público mais novo, cruzados neste ciclo da sétima arte Foto: José Frade

Com um custo de 14 euros por bilhete, os fãs da sétima arte poderão usufruir destas projeções com vista sobre a cidade, no conforto das espreguiçadeiras e com os headphones colocados. Acontece de quarta a sábado, às 21h30, com sessões a decorrer até outubro. Uma parceria da EGEAC – Lisboa Cultural com a Cinebox.