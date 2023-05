Saint Laurent é a primeira maison de luxo a criar uma produtora de filmes

O primeiro filme a ser lançado pela produtora é o Strange Way of Life (Estranha Forma de Vida), realizado por Pedro Almodóvar e irá estrear no Festival de Cannes, em França, já este mês de maio. Os grandes protagonistas são Pedro Pascal e Ethan Hawke, e a história anda à volta de um faroeste gay - um pouco ao estilo do premiado O Segredo de Brokeback Mountain (2005), mas com o toque único e incomparável de Almodóvar. Basicamente, um homem que atravessa o deserto a cavalo e que termina com um encontro inesperado.



Os atores Manu Rios, Ethan Hawke e Pedro Pascal e José Condessa com Pedro Almodóvar. Foto: Saint Laurent

Trata-se de uma curta-metragem que contará também com um ator português, José Condessa, que irá interpretar o papel da personagem de Pascal em jovem. A presença do talento português nesta produção é notória, não só por conta do ator, mas também porque haverá um fado de Amália Rodrigues a abrir o filme.



A Yves Saint Laurent, nascida em Paris há mais de 60 anos, anunciou também estar a trabalhar com os emblemáticos realizadores Paolo Sorrentino e David Cronenberg. Esta é a primeira vez que uma marca de luxo lança uma produtora cinematográfica. Todos os projetos terão guarda-roupa assinado por Vaccarello.



Ethan Hawke e Pedro Pascal no novo filme de Almodóvar Foto: Saint Laurent