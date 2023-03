Rabo de Peixe, a segunda série portuguesa na Netflix

Netflix

São Miguel

Cenas do episódio 4, com José Condessa, Adriano Carvalho e Francesco Acquaroli. Foto: Paulo Goulart

Os atores José Condessa e Helena Caldeira, nas filmagens, junto ao mar. Foto: Paulo Goulart

A série é sobre quatro amigos que se envolvem numa cena de tráfico de droga. Foto: Paulo Goulart

, da Ukbar Filmes, uma série passada na famosa zona da. "Nada acontece na pequena localidade açoriana de Rabo de Peixe, até que. Eduardo, um jovem pescador, e os seus melhores amigos improvisam um negócio com o que chega do Oceano Atlântico" lê-se na sinopse. A série envolve, claro está, barões da droga, polícia, e uma série de personagens imprevisíveis numa aventura perigosa e sem retorno.Criada e escrita por Augusto Fraga e realizada por Augusto Fraga e Patricia Sequeira, a Netflix revelou também que a série, filmada nos Açores,, e com esta revelação chegam também as primeiras imagens das rodagens. A série é ume uma história baseada na esperança, nos sonhos, na amizade, no amor e no mar, com, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão, contando aindaÉ um enorme orgulho poder mostrar os Açores ao mundo, contando uma história incrível num dos lugares mais especiais do planeta. Esta é uma série de, mas, ao mesmo tempo, uma. Sendo eu açoriano, estou muito feliz por trazer esta aventura aos écrans da Netflix", afirma Augusto Fraga, em comunicado à imprensa.