LAAF, a feira de antiguidades que contempla talks, exposições e provas de vinho

Se a pandemia trouxe algo de bom foi o facto de começarmos, de modo geral, a prestar mais atenção ao local onde vivemos e trabalhamos. Afinal, o confinamento obrigou grande parte da população mundial a adotar um regime laboral remoto, o que, por arrasto, fez com que uma boa parte das pessoas tivesse que observar a mesma paisagem dias a fio.



Daí que não seja de estranhar a importância que as obras de arte têm no ambiente de um escritório ou na sala de estar, e é exatamente por esse motivo que, todos os anos, a Associação Portuguesa dos Antiquários (APA) as celebra através da LAAF (Lisbon Arts and Antiques Fair), prestigiada Feira de Arte e Antiguidades do país.

A LAAF acontece de 5 a 13 de maio, no edifício da Cordoaria Nacional. Foto: LAAF – Lisbon Art & Antiques Fair – APA

De 5 a 13 de maio, o edifício da Cordoaria Nacional, em Lisboa, enche-se de uma amostra cuidadosamente escolhida que se estende de peças da Antiguidade Clássica ao Contemporâneo, com o Renascimento pelo meio, em forma de pratas, mobiliário, pintura, escultura, joalharia e ainda design. No total serão 32 expositores, nacionais e internacionais, presentes na vigésima edição do certame, mas a programação não fica por aqui.

A feira reúne obras de arte de diversos médiuns, como escultura, pintura ou mobiliário. Foto: LAAF – Lisbon Art & Antiques Fair – APA

Haverão ainda visitas guiadas, concertos, provas de vinhos, lançamentos de livros e revistas e as icónicas (seis) Conversas Sobre Arte, cujo tema se centrará no "paralelismo entre o que eram os setores do antiquariato e da arte contemporânea há trinta anos e o que são agora", conta Isabel Lopes da Silva, presidente da direção da APA, em comunicado, e com a participação de nomes sonantes do panorama cultural, como o arquiteto Alberto Caetano, o realizador João botelho, o antiquário Tomás Branquinho da Fonseca ou o professsor e crítico de arte Delfim Sardo.

Destaque ainda para a colaboração com o atelier OITOEMPONTO, responsável pelo projeto cenográfico da feira, descrita como "um dos twists de inovação e modernidade" que marcam a 20ª edição da LAAF. Mais informações disponíveis aqui.

Onde? Cordoaria Nacional, Lisboa. Quando? 5 e 6 de maio, das 15h às 23h; 7 a 13 de maio, das 15h às 21h. As Conversas Sobre Arte realizam-se de 8 a 12, das 18h30 às 20h, e as provas de vinhos terão lugar ao longo de todo o evento, pelas 19h30. Bilhetes: €15 (individual), €25 (duplo e com direito a catálogo) e €50 (acesso todos os dias de 5 a 13 e com direito a saco e catálogo).