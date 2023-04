As histórias mais famosas sobre a guerra de Troia em livro

O ser humano sempre se sentiu atraído pelo imaginário e desconhecido, pelos acontecimentos que não consegue explicar. E talvez seja por isso que a mitologia grega é uma das mais conhecidas no mundo, graças às suas histórias sobre magníficos deuses, quase indestrutíveis heróis e suas tragédias.

'Greek Myths: Tales of Troy and Odysseus' trata-se de uma coleção de contos sobre a guerra de Troia e de Odisseu, um dos nomes mais conhecidos da mitologia grega. Foto: TASCHEN

Greek Myths: Tales of Troy and Odysseus trata-se de uma coleção de contos sobre a guerra de Troia e suas personagens, compilados da obra alemã Sagen des klassischen Altertums de Gustav Schwab (1792-1850) e editado pela TASCHEN. Reúne ao todo 21 dos episódios mais famosos do conflito bélico e das aventuras de Odisseu (Ulisses em latim) - rei de Ítaca eternizado pelo poeta Homero em Ilíada e Odisseia -, até ao seu regresso a casa. Cada história é ilustrada por algumas das principais figuras da "idade do ouro" da ilustração (referente ao período entre, aproximadamente, 1880 e 1930), como Walter Crane, William Russell Flint, Newell Convers Wyeth e Virginia Frances Sterrett.

Cada história conta com ilustrações de artistas de renome do século XIX e XX. Foto: TASCHEN

A obra tem como base os contos de Gustav Schwab (1792-1850). Foto: TASCHEN

A obra contém ainda a árvore genealógica de deuses gregos, criada por Clifford Harper, uma introdução de Michael Siebler, que ajuda o leitor a imaginar os contos num contexto histórico, e um detalhado glossário das personagens mais importantes da mitologia em questão. Disponível a partir de 28 de abril, por €15, em TASCHEN.com.