75 Canções de Sérgio Godinho reunidas em livro

Assírio & Alvim lança Sérgio Godinho. Aqui podemos encontrar variadíssimas composições que fazem parte de uma já longa e prolífica carreira do cantautor português, todas elas alinhadas por ordem alfabética e com transcrições musicais de João Cabrita.

Na introdução, Sérgio Godinho lembra que, na adolescência, foram livros como este que o levaram "a experimentar as primeiras (e rudimentares) formas de escrita" e, até hoje, mantém-os à mão, porque contêm "dicas importantes, neste ofício intermitente da feitura de canções".

"75 canções - partituras, letras, cifras" de Sérgio Godinho

"Imitamos, transformamos, inventamos, emperramos e solucionamos, mas nunca a partir do nada - há sempre, num ponto de partida, de percurso ou de chegada, o que nos foi sugerido por outros saberes. Com livro ou sem livro, com ou sem Internet", escreveu nele Sérgio Godinho.

O livro é de grande formato (tem 308 páginas) e é composto por várias fotografias de Sérgio Godinho, a preto e branco, em várias épocas e praticamente sempre em palco.

Entre as 75 canções escolhidas estão músicas sobejamente conhecidas do repertório do cantor, como A noite passada, O primeiro dia, Liberdade e Com um brilhozinho nos olhos. A primeira e a última canções deste livro são O acesso bloqueado e A vida sobresselente, ambas do álbum Mútuo Consentimento, de 2011.

Sérgio Godinho diz que este tipo de livros "são aves raras" no panorama português, e lembra que "é um livro dinâmico, como a música deve ser". De lembrar que já houve outras edições deste livro: começou por se chamar 55 Canções, editado em 2007, depois 60 Canções (2012). Já está disponível nas livrarias.