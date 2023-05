Sofia Coppola lança livro baseado nos seus arquivos pessoais

Uma das primeiras imagens do tão aguardado livro. Foto: Mack

Imagens inéditas e objetos ligados aos bastidores do filme Marie Antoinette farão parte desta relíquia Foto: Columbia Pictures

São muitas as relíquias ligadas ao filme As Virgens Suicidas, que agora serão expostas e explicadas no livro. Foto: Paramount Pictures

Foi em, quando o mundo se encontrava fechado por conta dada Covid-19, queparaque tinha empilhadas na sua c, Califórnia. E foi então que se apercebeu quecomo umno festival Sundance, ou aque a inspirou para o filme The Bling Ring Sempre que a realizadora, filha de Francis Ford Coppola e de Eleanor Coppola, acaba de gravar um filme,associados a ele:… Todas aquelas coisas que, por vezespor já não terem utilidade, mas que no fundo quando guardadas se transformam emÉ muito disso que trata, que estará à venda, em, emdeste ano. Construído inteiramente a partir dos seus documentos e arquivos pessoais, este livro oferece um relato visual detalhado da carreira da realizadora. Desde as filmagens denos bastidores deaté àsdo seu próximo trabalho no cinema - um. O livro conta come é um verdadeiro tesouro. Sãocaptadas ao longos dos anos e agora aqui reunidas.Até então já existiam vários livros sobre o trabalho da realizadora, mas. Asé das coisas mais extraordinárias neste livro, segundo a própria. Isto, porque sempre quis fazer algo com elas, tendo chegado mesmo a pensar transformá-las em livro ou numa exposição, mas nunca chegou a fazê-lo. Agora que encontrou, finalmente eles vão poder ser vistos. A par disso, podemos também contar verdurante as filmagens de Lost in Translation Coppola é uma amante de fotografia e como tal,. Assim, eles documentavam tudo enquanto ela se dedicava ao filme em si.Também, a, podem ser vistas neste livro, assim como episódios que a autora conta e que têm a sua graça, como o facto de ter passadopara o seu filme Lost in Translation.Além das, o melhor do livro são as. Como as fotografias de uma jovem Brooke Shields para As Virgens Suicidas, ou as sessões de John Galliano para Marie Antoinette. Para ela, é importante que toda a equipa, dos atores ao diretor de fotografia, passando pelo figurinista, tenha as mesmas referências visuais.O livro só poderá ser comprado a partir do dia 1 de setembro, mas entretanto já pode ser reservado