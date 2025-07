Nova exposição exibe obras nunca antes vistas de Vieira da Silva e Arpad Szenes

Depois de O Tecido do Mundo, Uma Estreita Lacuna e Histórias de Bichos da Seda, Notas sobre a Melodia das Coisas dá o nome ao quarto capítulo do projeto expositivo 331 Amoreiras em Metamorfose, inaugurado a 17 de julho e com curadoria de Nuno Faria, novo diretor do Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva, em Lisboa. A mostra marca dois eventos significativos: o 30º aniversário do museu e a sua mais recente direção artística.

Com o título de um livro do poeta Rainer Maria Rilke, a exposição segue o mote da obra do autor. A vida silenciosa dos objetos e o processo de composição pictórica resultam numa coletânea de obras que se expressam e valorizam a demora num ensaio visual e sensível sobre a quietude. É uma exposição que convida os visitantes a sentir o silêncio, a refletir, a contemplar e a ler o espaço poético museológico.

Arpad Szenes, Sem título, de 1970 (aguarela sobre papel), Coleção FASVS Foto: FASVS

Esta mostra aglomera um leque diversificado de artistas, numa compilação de peças de arte pouco conhecidas, ou mesmo inéditas, nunca expostas ao público. Na montagem, encontramos telas assinadas por Maria Helena Vieira da Silva, Arpad Szenes, Manuel Cargaleiro, Carlos Botelho, René Bertholo, Louis-Cyprien Rials e Maria Capelo.

Jorge Martins, Sem título, de 1965 (aguarela sobre papel), Coleção FASVS Foto: FASVS

Nuno Faria assumiu o cargo de diretor do Museu da Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva e encontrou nos acervos algumas das peças expostas na exposição que assinala a nova etapa da instituição.

Maria Helena Vieira da Silva, "Nature morte", étude, de 1943-44 (óleo sobre tela), Coleção FASVS Foto: FASVS

Notas sobre a Melodia das Coisas está aberta ao público até 28 de setembro e pode ser visitada no Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva, em Lisboa. Abre portas de terça-feira a domingo, entre as 10h e as 18h.