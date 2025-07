As cinco séries que são um must-watch este verão

Severance (2022-)

Começamos em grande com a conceituada Severance. A criação da Apple TV+ conta com apenas duas temporadas, mas é ideal para workaholics que sentem falta do escritório durante a pausa de verão. A trama passa-se na Lumon Industries, uma empresa misteriosa em que cinco trabalhadores aceitam participar num procedimento distópico onde as suas memórias pessoais e profissionais são divididas, não permitindo qualquer correlação entre ambas. Os funcionários entram, posteriormente, numa jornada de autoconhecimento para descobrirem a verdade sobre eles próprios e sobre a misteriosa empresa. Com 27 nomeações nos Emmys, lidera a lista das indicações. Conquistou o selo de Must-watch com uma pontuação de 85 pontos dos críticos do Metacritic. É protagonizada por Adam Scott, tem autoria de Dan Erickson e conta ainda com o ator Ben Stiller como realizador e produtor executivo.

Severance Foto: IMDB

Abbott Elementary (2021-)

Mais leve e cómica, Abbott Elementary é considerada uma das melhores sitcoms da atualidade. Criada e protagonizada por Quinta Brunson, a história decorre numa escola da periferia de Filadélfia, que dá nome à série. Segue a vida de Janine Teagues, professora do segundo ano da escola primária, com enfoque nos desafios enfrentados pela personagem e os colegas devido ao escasso investimento na educação das crianças. Segue um formato semelhante a The Office e Modern Family e arrecada quatro Emmys. Este ano não foi excepção e foi indicada à premiação com seis nomeações. Está disponível na Disney+.

Abbott Elementary Foto: IMDB

The Bear (2022-)

Também disponível na plataforma de streaming Disney+ e uma das favoritas aos "Óscares da televisão", com 13 nomeações. Com quatro temporadas lançadas, The Bear é uma série dramática protagonizada por Jeremy Allen White, que dá vida a Carmen Berzatto, um jovem chef de alta gastronomia que, devido a problemas familiares, se vê forçado a voltar a Chicago para gerir o negócio de família – um restaurante de comida de conforto italiana. Descrita como intensa pelo seu ambiente stressante, devido à pressão e à ânsia que Carmy imprime nas ordens que dá, sentimo-nos dentro daquela tensa cozinha. Além de Jeremy, também Ayo Edebiri, Molly Gordon, Ebon Moss-Bachrach e Olivia Colman brilham em The Bear.

The Bear Foto: IMDB

The Studio (2025-)

Para os amantes da sétima arte, The Studio é o programa ideal. Com um teor satírico e humorístico, a série acontece num estúdio de cinema de Hollywood. Seth Rogen interpreta Matt Remick, herdeiro do estúdio. A história foca-se nas dificuldades e na luta que a personagem principal enfrenta para manter a empresa relevante na indústria competitiva do cinema. Tem um elenco de peso, com nomes como Chase Sui Wonders, Bryan Cranston, Kathryn Hahn e Ike Barinholtz, e conta ainda com cameos de conhecidos atores e realizadores como Martin Scorsese. A participação na série valeu-lhe a primeira nomeação de sempre nos Emmys, e segue na corrida para "Melhor Ator Convidado numa série de comédia". Para ver na Apple TV+.

The Studio Foto: IMDB

Dying for Sex (2025-)

Baseada numa história verídica, a minissérie dramática com um toque de humor negro acompanha a história de Molly Kochan, recém-diagnosticada com cancro da mama num estado avançado. A doente terminal decide deixar o marido e, pela primeira vez na vida, entra numa jornada de autodescoberta e exploração da sua sexualidade – sempre acompanhada de Nikki Boyer (a atriz Jenny Slate), sua melhor amiga. Dying for Sex foi indicada com seis nomeações nos Emmy deste ano. A comédia dramática é protagonizada por Michelle Williams e está disponível na Disney+.